مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طی یکسال گذشته در راستای تحقق اهداف توسعهای و تقویت زیرساختهای اشتغالزا، کارگروه زیربنایی آذربایجانغربی با تصویب ۳۱۳ پرونده عمرانی و خدماتی، گام بلندی در مسیر رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در سطح استان برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پیمان آرامون در این رابطه اظهار داشت: این اقدام نویدبخش تحرک تازهای در حوزه زیرساخت، سرمایهگذاری و توانمندسازی مناطق مختلف خواهد بود.
وی ادامه داد: طرحهای مصوب در حوزههای گوناگون از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری، حملونقل، انرژی و خدمات شهری تعریف شدهاند و با اجرای آنها، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر فراهم شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این مصوبات در قالب برگزاری بیش از ۱۵ جلسه کارشناسی و بررسیهای میدانی انجام شدهاند و با هدف رفع موانع اجرایی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و تسریع در بهرهبرداری از پروژهها به تصویب رسیدهاند.
آرامون تاکید کرد: با اجرای این طرحها، نهتنها شاخصهای توسعهای استان ارتقا خواهد یافت، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اجرایی نیز تقویت میشود؛ چرا که این اقدامات در راستای عدالت فضایی، توزیع متوازن منابع و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی طراحی شدهاند.