به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا حدادپور گفت: پرونده قاچاق انواع کالای دخانی خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های دخانی کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالا‌های کشف‌شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: شعبه همچنین بابت خودروی حامل کالا‌های قاچاق، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حدادپور افزود: ماموران نیروی انتظامی این کالا‌های دخانی به ظن قاچاق را در یک مورد بازرسی از یک خودروی سواری عبوری در محور قم به کاشان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.