به علت تداوم آلودگی هوا مدارس نوبت عصر ۶ شهرستان خوزستان مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: به دلیل تداوم آلودگی هوا ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، مدارس نوبت عصر در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
محمد جواد اشرفی افزود: از شهروندان درخواست میشود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری نمایند.
همچنین مدارس نوبت صبح کلیه مقاطع تحصیلی در شهرستانهای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان در روز دوشنبه ۱۲ آبان غیرحضوری شده بود.