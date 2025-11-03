به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: به دلیل تداوم آلودگی هوا ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، مدارس نوبت عصر در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

محمد جواد اشرفی افزود: از شهروندان درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری نمایند.

همچنین مدارس نوبت صبح کلیه مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان در روز دوشنبه ۱۲ آبان غیرحضوری شده بود.