دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو در مراسم جایزه صادرات نانو گفت: ایران در طول دو دهه گذشته نهتنها در توسعه علمی بلکه در مرحله ورود محصولات فناورانه به بازار نیز تجربه موفقی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عماد احمدوند، صبح امروز در مراسم جایزه صادرات نانو با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه، برگزاری این مراسم را با هدف تقدیر از تلاشهای فناوران، شرکتهای فعال و همچنین نهادهای مالی دانست که در توسعه فناوری نانو و حمایت از زیستبوم نوآوری نقش جدی داشتهاند.
وی با ابراز خرسندی از حضور مدیران و مسئولانی که زمینه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناور را فراهم کردهاند، افزود: برنامه امروز بهعنوان دومین دوره جایزه صادرات نانو، یکی از اجزای مهم برنامه توسعه فناوری در ایران بهشمار میرود. همانطور که بسیاری از دوستان اطلاع دارند، در طول دو دهه گذشته، یک برنامه منسجم و یکپارچه در حوزه توسعه فناوری نانو در کشور تدوین و اجرا شده است.
احمدوند با اشاره به مسیر تحول این حوزه خاطرنشان کرد: در این مدت، کشور ما دو موج اصلی توسعه فناوری نانو را تجربه کرده است؛ نخست در زمینه توسعه علم و فناوری و سپس در مرحله بعد، در حوزه توسعه کسبوکار و ورود محصولات مرتبط با فناوری نانو به بازار.
وی اظهار کرد: در این برنامه تلاش میکنیم ضمن مرور دستاوردهای دو دهه گذشته، مسیر آینده صادرات محصولات نانو را نیز با نگاهی هدفمندتر و هماهنگتر دنبال کنیم.
احمدوند تاکید کرد: حضور شرکتهای قدرتمند فعال در حوزه نانو موجب شده تمرکز توسعه در دهه سوم بر بخشهایی قرار گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی نقش فعالتری دارند و محصولاتی تولید میکنند که مستقیماً به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک میکند.
وی افزود: از ابتدای شکلگیری ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۸۲، دو هدف اصلی در اسناد راهبردی این برنامه مورد توجه بوده است؛ نخست افزایش کیفیت زندگی مردم و دوم خلق ارزش و ثروت برای کشور. در این مسیر، رشد قابلتوجهی در بازار شرکتها و محصولات نانو رقم خورده است.
احمدوند با اشاره به تأثیر اقتصادی برخی از محصولات نانو در کشور اظهار کرد: برخی از محصولات تولیدشده در حوزه نانو، ارزش اقتصادی بسیار فراتری از انتظار داشتهاند. بهعنوان نمونه، تنها یک داروی تولیدشده بر پایه فناوری نانو در همان سال نخست ورود به بازار، ارزش اقتصادی معادل بیش از ۵۰ درصد کل هزینهکرد دولت در ۲۰ سال گذشته برای توسعه فناوری را ایجاد کرد. این محصول علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، موجب تسهیل دسترسی بیماران به روشهای درمانی پیشرفته شد. اهمیت انسانی این دستاورد، بهویژه در درمان بیماریهای سخت مانند سرطان، قابلقیمتگذاری نیست.
وی ادامه داد: در حوزههایی مانند آب، محیطزیست، کشاورزی و سلامت نیز محصولات متعددی وجود دارد که هر یک میتواند بهتنهایی بازده اقتصادی معادل کل هزینههای توسعه فناوری کشور ایجاد کند. این روند رو به رشد نشان میدهد ایران در مسیر تبدیلشدن به یکی از بازیگران جدی حوزه فناوری نانو در منطقه و جهان قرار دارد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو با اشاره به برنامههای پیشِرو گفت: در مراسم امسال، صادرکنندگان برتر حوزه فناوری نانو در پنج محور معرفی خواهند شد.
وی با تشکر از برگزارکنندگان رویداد و فعالان این عرصه تأکید کرد: از همه حاضران دعوت میکنم در نمایشگاه فناوری و نوآوری که در کنار این مراسم برگزار میشود، با شرکتهای دانشبنیان و نوآور فعال در حوزه نانو تعامل مستقیم داشته باشند. امیدوارم با همکاری شما، زمینه توسعه تعاملات و افزایش اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی فناوریهای دانشبنیان بیش از پیش فراهم شود.
دومین دوره «جایزه صادراتی ایران نانو» امروز با حضور دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو و با هدف تقدیر از ۱۵ شرکت صادرکننده برتر در حال برکزای است .
هدف از این تقدیر، تشویق شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو برای توسعه بازارهای بینالمللی، گسترش ارتباطات علمی و فناوری، معرفی توانمندیهای علمی و فناورانه ایران در عرصه جهانی و پشتیبانی از تحقق «نقشه ملی توسعه علوم و فناوری نانو» است.
نخستین دوره این جایزه آبانماه ۱۴۰۳ همزمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی فناوری نانو برگزار شد و طی آن از هفت شرکت پیشرو در حوزه صادرات محصولات نانویی تقدیر شد.
در دوره جدید، شرکتها در پنج حوزه رقابتی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و برگزیدگان هر بخش در شانزدهمین جشنواره فناوری نانو (آبان ۱۴۰۴) مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.