ضریب ایمنی اندک موتورسیکلت و بی‌احتیاطی، بلای جان راکب ۵۰ ساله

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی اعلام کرد: حادثه برخورد موتورسیکلت با کامیون در شهر میلاجرد موجب جان باختن راکب ۵۰ ساله موتورسیکلت شد.

صبح امروز حادثه برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با کامیون در مقابل پمپ‌بنزین شهر میلاجرد به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی اعلام شد.

با حضور سریع تیم‌های فوریت‌های پزشکی در محل حادثه و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد راکب موتورسیکلت به علت شدت بالای جراحات وارده، جان خود را در دم از دست داده است.