در نشست مشترک هیات های تجاری ایران، ترکمنستان و قزاقستان در گرگان ،منطقه آزاد اینچه برون به عنوان مکانی مناسب برای راه اندازی مراکز تجارت مشترک کشور های عضو سازمان اکو انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نشست مشترک هیات های تجاری ایران، ترکمنستان و قزاقستان در گرگان با هدف توسعه همکاری ها برگزار شد.

ایجاد بازارچه‌های مرزیحمایت از توسعه پایدار روابط تجاری و اقتصادی یکسان سازی برخی از قوانین و دستورالعمل هاکاهش تعرفه ها و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق تجاری مشترک از جمله پیشنهاد های مطرح شده در این نشست بود.

زاهد عباسی مدیر تجارت و سرمایه‌گذاری سازمان اکو گفت : ۱۰ کشور عضو سازمان اکو هستند و ۵۰۰ میلیون جمعیت دارد اما با وجود اینکه ظرفیت‌های این کشورها بالاست این کشورها سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارند.

هدف اصلی تسهیل تجارت بین کشورهای اکو است و یکی از این پیشنهادات راه اندازی مراکز تجارت مشترک است که منطقه آزاد اینچه برون به عنوان مکانی مناسب برای راه اندازی این مرکز انتخاب شد.

این مرکز ابتدا بین ایران و ترکمنستان راه اندازی و سپس بین دیگر کشورها گسترش پیدا می کند.

شهریاری مدیر کل گمرکات گلستان هم در این نشست اعلام کرد: امسال بیش از ۲۷۰ میلیون دلار کالا از گمرکات استان به بیش از ۲۷ کشور جهان صادر شده است.

