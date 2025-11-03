پخش زنده
هزار و ۶۴۸ بسته جیره غذایی به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال در مدارس شبانهروزی روستایی و عشایری چهارمحال و بختیاری تهیه و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، برای ارتقای سطح رفاه و بهبود تغذیه دانشآموزان مناطق محروم و عشایری، ۱۶۴۸ بسته جیره غذایی با همکاری بنیاد برکت و مشارکت بنیاد علوی، ویژه مدارس شبانهروزی روستایی و عشایری استان، به ارزش ۶۰ میلیارد ریال تهیه و میان مدارس هدف توزیع شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان از توزیع قریب به ۴هزار بسته آموزشی با همکاری نهادهای حمایتی خبر داد و گفت:امسال با همت مجموعههای مختلف، مهر متفاوتی را آغاز کردهایم؛ مهری که با حمایت، همدلی و توجه به نیازهای واقعی دانشآموزان همراه بوده است.
این برنامهها در راستای تحقق عدالت آموزشی، کاهش شکافهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی دانشآموزان مناطق محروم اجرا شده و گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف کلان آموزش و پرورش بهشمار میرود.