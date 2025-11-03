آغاز توزیع ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن خوراک دام در خراسان شمالی
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی گفت: توزیع ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن خوراک دام در بین دامداران استان آغاز شده و دامداران میتوانند از طریق شرکتهای تعاونی و کارخانجات نسبت به خرید کنسانتره اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
مهدی شکاری گفت: تامین نهاده به دلیل محدودیت ارز برای خرید در سطح کشور با مشکلاتی مواجه بود، اما اخیراً دولت اقدام به بارگیری نهادهها کرده و محمولهها در حال حمل به استان هستند.
وی افزود: با توجه به خشکسالیهای پیدرپی و کاهش علوفه، چهار هزار تن جو خارج از سهمیه استان به خراسان شمالی اختصاص یافته که این میزان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره تبدیل و هماکنون در بین دامداران توزیع شده است.
شکاری ادامه داد: با تامین نهادههای دامی از سوی کشور، مشکلات دامداران رفع خواهد شد و آنها میتوانند نهادههای مورد نیاز خود را از طریق سامانه بازارگاه خریداری کنند.
وی همچنین میزان نیاز ماهانه استان را اعلام کرد و گفت: با احتساب خوراک طیور، استان ماهانه به ۱۸ هزار تن جو، ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن ذرت و سه هزار و ۳۰۰ تن کنجاله سویا برای تامین خوراک دام و طیور نیاز دارد.