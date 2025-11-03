‍

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: فیلم «باور» روایت کودک معلول روستایی است که در برخورد با مشکلات ضمن باور به نیروهای ماورایی هیچگاه تسلیم مشکلات پیش رو نمی شود.

احمد نیک فرجام افزود: این اولین تجربه ساخت فیلم کوتاه یحیی شکفته است که در آن محمد همت آبادی، آناهیتا وظیفه دان، یاسین انتظاریان، مهدیار و مهدی احمدی و ولی دلخانی به ایفای نقش می پردازند.

وی ادامه داد: در این فیلم دستیار اول کارگردان حسین عددیان نیشابوری، مدیر تولید یزدان زاهدی، تصویربردار احمدرضا محمدی، صدابردار محمد شوریابی، مدیر صحنه و کارگردان هنری آناهیتا وظیفه دان، منشی صحنه کبری دولت آبادی، حمل و نقل حسین همت آبادی، مسئول هماهنگی سعید دلخانی، مدیر پشتیبانی و تدارکات مریم صفائی فرد و علیرضا جوکار به عنوان استاد راهنما همکاری دارند.

سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد: فیلم کوتاه «باور» با یاد هنرجوی فقید مرحوم مازیار نژادوردی و همراهی خانواده ولی دلخانی و اهالی خونگرم و صمیمی روستا، شورا و دهیاری روستای بشرآباد و نیروی انتظامی شهرستان نیشابور ساخته شد.