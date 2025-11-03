به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست خبری رییس مرکز سیما فیلم با حضور جمعی از اهالی رسانه در سیما فیلم برگزار شد.

مهدی نقویان در این نشست گفت: این روز‌ها از ابراهیم حاتمی کیا و داوود میر باقری تا مهران مدیری و داریوش فرضیایی و ده‌ها چهره شاخص فرهنگ و هنر در حال همکاری با سیما فیلم هستند.

وی افزود: ما ۵ مجموعه الف ویژه و ۵ مجموعه الف فاخر داریم ،سرباز کوچک امام، یامامورا اتش و باد ۲ و کندو از جمله آنها هستند.

مهدی نقویان ادامه داد مجموعه شش ماهه مهران مدیری به زودی به شبکه سه می‌اید و داریوش فرضیایی هم اولین مجموعه کودک‌و نوجوان سیما فیلم را می‌سازد نام این اثر «اکسیر» است.

رییس مرکز سیما فیلم گفت : پایتخت۸ حتما ساخته خواهد شد این مجموعه در مرحله طرح اولیه و ایده است.