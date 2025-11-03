پخش زنده
۱۲ طرح نیروگاه خورشیدی به ارزش بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان در اصفهان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ با حضور برخط رییس جمهور، آئین بهرهبرداری و عملیات اجرایی نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف برق با ظرفیت ۸۱۷ مگاوات و همچنین تجهیز منازل پنج هزار خانوار مناطق محروم کشور به نیروگاههای خورشیدی با ارزش سرمایهگذاری ۱۶ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان برگزار شد.
استاندار اصفهان در این آیین با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی و انرژی خورشیدی دو اولویت استان اصفهان است، گفت: استان رتبه نخست کشور در حوزه تولید این انرژی پاک را دارد و برنامهریزی برای رفع ناترازی انرژی به طور منسجم و دقیق طراحی شده است و تا پایان برنامه هفتم، پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار میشود.
مهدی جمالی نژاد افزود: ۱۲ طرح بهره برداری شده نیروگاه خورشیدی شامل چهار ساختگاه با تأمین مالی از صندوق توسعه ملی و هشت ساختگاه با سرمایهگذاری شخصی است.
وی مجموع توان این طرحها را بیش از ۱۸ مگاوات دانست و گفت: این توان از مجموع ۹.۷ مگاوات در توزیع شهرستان اصفهان، ۵.۴ مگاوات در توزیع استان اصفهان و ۳ مگاوات در برق منطقهای اصفهان راه اندازی شده است.
جمالینژاد با بیان اینکه با اجرای این طرح، ظرفیت استان از مرز ۳۴۰ مگاوات فراتر میرود، افزود: تا پایان امسال هم ۲۵۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه میشود.
وی سهم تولید انرژی الکتریکی خورشیدی استان از کشور را نیز ۱۹ درصد دانست و ادامه داد: تاکنون ۱۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات تفاهمنامه امضا شده، و امسال بیش از ۵۰ درصد از هدفگذاری سالانه محقق شده، که بیش از سه هزار و ۹۹۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دارای قرار داد یا در حال احداث است.
استاندار اصفهان با اشاره به تمرکز استان بر تبدیل شدن به تاب انرژیهای نوین، گفت: بیش از ۱۵۰ هزار خانه در شهر با قابلیت نصب سامانههای پشتبامی شناسایی شده که طرح آزمایشی آن تا پایان سال اجرا میشود.
جمالی نژاد ادامه داد: تبدیل نیروگاه گازی جنوب اصفهان به روش ترکیبی و بهسازی نیروگاه بخاری شهید منتظری از دیگر طرحهای بهینهسازی استان است، که در مجموع ناترازی برق و گاز استان را رفع میکنند.
استاندار به برنامه جامع خورشیدی سازی هم اشاره کرد و گفت: خیز بلند ما علاوه برخورشیدی کردن صنایع، تلاش شهرداریها برای تبدیل شدن به "شهر خورشیدی"، مجموعههای کشاورزی و شهرکهای صنعتی است.
جمالینژاد از ۲ موفقیت بزرگ شرکتهای دانشبنیان استان در حوزه انرژی و نوآوری خبر داد و افزود: دستگاهی با تلاش مخترعان اصفهانی ساخته شده که قادر به تولید برق است که این دستاورد از نظر فنی، دومین در جهان و نخستین در خاورمیانه است.
استاندار اصفهان به فعالیت یک مجموعه دانشبنیان دیگر در زمینه تولید کولرهای خورشیدی هم اشاره کرد که با رسیدن به تولید انبوه، میتواند گامی ارزشمند در بهرهوری انرژی و کاهش مصرف باشد.
سهم استان اصفهان در طرحهای نیروگاههای تجدیدپذیر، ۱۴ هزار و ۴۲۱ مگاوات به ارزش ۴۳۲.۶۳ میلیارد تومان است.