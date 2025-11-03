در میان دانشجویانی که لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کرده و بعد از پیروزی انقلاب در جبهه حق علیه باطل به شهادت رسیده بودند نام یک مازندرانی به چشم می‌خورد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی،۱۳ آبان یادآور سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان انقلابی پیرو خط امام، روز ماندگار و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

در میان دانشجویان پیرو خط امام که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) اقدام این دانشجویان را انقلابی دیگر در ادامه پیروزی انقلاب اسلامی نامید شهید سید احمد کدخدازاده از مازندران و شهرستان قائم شهر نقش مهمی در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ایفا کرد.

شهید سید احمد کدخدازاده از خانواده‌ای با ایمان و علاقه‌مند به ائمه معصومین (ع) در سال ۱۳۳۹در قائم شهر متولد شد و پس از دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه با رتبه بالای علمی برای تحصیلات عالیه در رشته پلی تکنیک وارد دانشگاه امیرکبیر تهران شد.

او در قبل از انقلاب ودر سن نوجوانی در سید محله قائم شهر از فعالان مسجد صبوری این شهر بود که در مسیر انقلاب فعالیت‌های چشمگیر داشت و با پیروزی انقلاب اسلامی درقالب گروه‌های جهادی با ساخت مسکن یاریگر محرومین منطقه بودند.



شهید احمد کدخدازاده تنها دانشجوی مازندرانی پیرو خط امام بود که از سنگر دانشگاه به همراه جمعی از دانشجویان انقلابی در۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ لانه جاسوسی آمریکا را به تصرف درآوردند و به همراه دیگر دانشجویان پیرو خط امام پس از جمع آوری و تنظیم اسناد و اطلاعات لانه جاسوسی برای چاپ کتاب مستند با شروع جنگ تحمیلی دانشگاه را رها و به سوی جبهه‌ها شتافت و به همراه دوستان هم دانشگاهی ضمن تشکیل و سازماندهی گردان رزمندگان بلال در دزفول به نبرد با متجاوزین بعثی پرداختند و سرانجام در عملیات بیت المقدس در خرداد سال ۱۳۶۱ در شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مرحوم سید محمود کدخدازاده پدر شهید سید احمد کدخدازاده نیز از مومنین و خیران نیک اندیش قائم شهر بود که پس از شهادت فرزندش با اهدای زمین و ساخت مدرسه برای فرزندان جامعه، نام و یاد فرزند دلاور شهیدش سید احمد کدخدازاده را ماندگار کرده است.