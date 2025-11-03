پخش زنده
فرماندار شهرستان ماکو گفت: روانسازی رویههای تجاری و گمرکی از اولویتهای اساسی دولت در مسیر توسعه اقتصادی کشور است و باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط، بستر لازم برای فعالیت شفاف و سریع تجار فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛تاجفر در جریان بازدید از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه آزاد ماکو در مبادلات مرزی و نقش مهم آن در رونق صادرات و واردات اظهار داشت: روانسازی رویههای تجاری و گمرکی از اولویتهای اساسی دولت در مسیر توسعه اقتصادی کشور است و باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط، بستر لازم برای فعالیت شفاف و سریع تجار فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم ارائه مشوقهایی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی افزود: اعطای مشوق ها، کاهش بروکراسی اداری و فراهمسازی زیرساختهای مناسب میتواند موجب افزایش اعتماد و انگیزه در میان تجار و سرمایهگذاران منطقه شود.
فرماندار ماکو در ادامه با اشاره به اهمیت نظم و ایمنی در انبارهای عمومی خاطرنشان کرد: چیدمان و ساماندهی کالاها باید بر اساس میزان خطرپذیری، نوع و ماهیت آنها صورت گیرد تا علاوه بر حفظ ایمنی محیط، امکان دسترسی دقیق و سریع به کالاها نیز فراهم شود.
تاجفر از مدیران و مسئولان مربوطه خواست با بازنگری در ساختار مدیریت انبارها و ایجاد سامانههای هوشمند کنترل کالا، نسبت به ارتقای بهرهوری و کاهش ریسکهای احتمالی اقدام کنند.