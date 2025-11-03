پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی خاتم: برداشت ذرت علوفهای و دانهای در سطح هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع شهرستان خاتم آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمودی گفت: کشاورزان با استفاده از آبیاری نوین تحت فشار تیپ و رعایت اصول فنی، عملکرد مطلوبی داشتهاند؛ بهطوریکه در هر هکتار حدود ۶۰ تن ذرت علوفهای و ۶ تن ذرت دانهای تولید میشود.
وی ادامه داد: بخش چاهک بیشترین سطح زیرکشت ذرت را دارد و اکنون حدود هزار و ۳۰۰ بهرهبردار در این بخش مشغول کشت ذرت هستند.
همچنین طرح کشت قراردادی برای تأمین بخشی از خوراک دام استان یزد در حال اجراست؛ اقدامی که علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به پایداری زنجیره تأمین خوراک دام کمک میکند.