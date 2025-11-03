پخش زنده
امروز: -
معاون علمی رئیسجمهور از صادرات ۱۷۳۵ محصول نانو به ۶۳ کشور توسط ۴۰۰ شرکت ایرانی خبر داد و ارزش بازار این محصولات را ۹۷۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهوردر مراسم تقدیر از شرکتهای برگزیده صادراتی نانو که امروز دوازدهم آبانماه در نمایشگاه بینالمللی برگزار شد، گفت: در تاریخ ملتها، لحظههایی فرا میرسد که کلمات کم میآورند و تنها میتوان مسیر را دید… و به آن بالید. امروز ما در یکی از همان لحظهها ایستادهایم. در روزگاری که برخی با هیاهو میجنگند، ملت ما سالهاست با عقل، صبر و دانش فرزندانش ایستادگی میکند؛ بیصدا، بیادعا… و در نهایت، پیروز.
آمار صادرات محصولات نانو
معاون علمی رئیس جمهور با اعلام اینکه آمارها نشان میدهد که ۱۷۳۵ محصول نانو توسط ۴۰۰ شرکت فعال در ۶۳ کشور صادر شده است، گفت: ارزش بازار این محصولات ۹۷۲ هزار میلیارد ریال و حجم صادرات ۱۸۳ میلیون دلار است. این اعداد تنها رقم نیستند بلکه پشت هر محصول، شب بیداریها و تلاش خانوادهها و جوانانی قرار دارد که با علم و دانش، ساخت ایران را به جهان معرفی میکنند.
محصولات نانو در تراز جهانی
وی ادامه داد: ایران از ذره آغاز کرده و با پشتکار توانسته است محصولات نانو را به سطح جهانی برساند. صادرکنندگان و تولیدکنندگان با تلاشی خستگیناپذیر و عبور از موانع استانداردسازی، رقابت جهانی و محدودیتهای اقتصادی ثابت کردهاند که محصول نانوی ایرانی در تراز بینالمللی است.
نانو؛ زبان مشترک آینده
افشین تصریح کرد: صادرات محصولات نانو تنها فروش کالا نیست بلکه نماد هویت، دانایی و توانایی ملت ایران است. موفقیت در این مسیر نتیجه پیوند سه عنصر ارزشمند دانش، نوآوری و پشتکار است. نانو فراتر از یک فناوری، زبان مشترک آینده است که میتواند صنعت، کشاورزی، سلامت، محیط زیست و انرژی را دگرگون کرده و افقهای جدیدی برای رشد اقتصاد دانشبنیان فراهم کند.
ارزش اقتصادی و معنوی صادرات
افشین با اشاره به ارزش صادرات گفت: صادرات ۱۸۳ میلیون دلاری تنها یک رقم نیست؛ این میزان نشاندهنده عزت و اثبات توان ملت ایران است. صادرکنندگان محصولات نانو حامل پرچم علم و فناوری هستند که نه با وزش باد، بلکه با اراده خود برافراشته شده است.
آینده کشور با باور و فناوری ساخته میشود
وی در پایان خاطرنشان کرد: آینده کشور تنها با قدرت نظامی ساخته نمیشود، بلکه با باور، علم و فناوری شکل میگیرد و صادرکنندگان نانو نویسندگان این آینده هستند.
افشین از تلاش و پشتکار این افراد قدردانی و آنها را به ادامه مسیر تشویق کرد.