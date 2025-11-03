رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است و استانداردسازی ضامن کیفیت و ایمنی بیشتر است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری در مراسم " آیین نکوداشت و تجلیل از واحد‌های تولیدی نمونه استاندارد استان تهران" افزود: استاندارد زمانی شکل می‌گیرد که کیفیت ارتقا یابد.

وی تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، استاندارد هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است. از نگاه مردم، استاندارد ضامن کیفیت و ایمنی است و وقتی از ایمنی سخن می‌گوییم، کوتاه نمی‌آییم. به‌عنوان نمونه، در حوزه خودرو، اجرای استاندارد‌ها منجر به ارتقای ایمنی و حفظ جان مردم می‌شود و در نهایت تولیدکنندگان نیز با افزایش کیفیت، فروش و سود بیشتری خواهند داشت.

انصاری به بحث ارتقاء استاندارد‌های تولید خودرو اشاره کرد و گفت: بحث استاندارد خودرو‌ها رو به افزایش است که با تولید استاندارد ایمنی مردم افزایش پیدا می‌کنند.



حمایت از تولیدکنندگان خوش‌نام، در کنار برخورد با متخلفان



رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در کنار برخورد جدی با واحد‌های متخلف، حمایت ویژه از تولیدکنندگان خوش‌نام و استاندارد محور ادامه خواهد داشت تا کیفیت و ایمنی کالا‌ها تضمین شود.



انصاری با اشاره به اهمیت استاندارد در جهان، افزود: استاندارد یک واژه قدیمی و محدود به توسعه کمی نیست، بلکه یک تعهد جهانی است و همه کشور‌های جهان عزم جدی دارند تا با ایجاد یک گفت‌وگوی واحد، اعتماد مردم را جذب کنند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت کیفیت در جامعه گفت: در بدنه سازمان ملی استاندارد، نگاه حاکمیتی ما بر ایجاد وفاق کیفیت میان تجارت، صنعت و مردم است؛ وفاقی که زمانی شکل می‌گیرد که باور قلبی به اولویت کیفیت در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد. نقطه‌ای که می‌تواند این هم‌افزایی را تحقق بخشد، اداره کل استاندارد استان‌هاست و امیدواریم این نگاه تقویت شود.

انصاری ادامه داد: در جهان امروز، استاندارد به‌عنوان یک زبان مشترک جهانی مطرح است که همه جوامع از آن بهره‌مند می‌شوند. استاندارد، ابزاری برای دیپلماسی فنی به شمار می‌آید و مطالعات جدید نشان داده که اجرای صحیح استاندارد‌ها می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی کشور‌ها تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به چالش‌های کشور در حوزه انرژی و سایر بخش‌ها گفت: این چالش‌ها ما را بر آن داشت تا برنامه‌ای تحولی تدوین کنیم. یکی از چالش‌های مهم، توسعه مداوم استاندارد‌های جهانی است و ما نیز باید در مسیر توسعه فعالیت‌های استانداردی گام برداریم تا نقش پررنگ‌تری در سطح بین‌المللی ایفا کنیم.

انصاری افزود: توجه به فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از اولویت‌های اصلی ماست. متأسفانه برخی صنایع و دستگاه‌ها به‌دلیل سرعت بالای تحولات از این روند عقب مانده‌اند. در حوزه‌هایی مانند اینترنت اشیا، نیازمند تدوین استاندارد‌هایی هم‌سو با استاندارد‌های بین‌المللی هستیم.

وی ادامه داد: برای ورود کالا‌های ایرانی به بازار‌های جهانی، باید استاندارد‌های ملی با استاندارد‌های جهانی همسان‌سازی شود. تطبیق روش‌ها و افزایش اشتراکات با سایر کشورها، مسیر توسعه تجارت بین‌الملل را هموار می‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ضرورت تحول در فرآیند تدوین استاندارد‌ها گفت: شیوه‌های سنتی گذشته دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و باید ابزار‌های جدیدی به کار گرفته شود. همچنین توجه به استاندارد‌های زیست‌محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از جمله در حوزه پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر.

انصاری با بیان اینکه تغییرات ساختاری سازمان در راستای همگرایی با استاندارد‌های جهانی دنبال می‌شود، افزود: در استان تهران باید تمرکز ویژه‌ای بر حمل‌ونقل پاک، مدیریت آب، پسماند و جمعیت صورت گیرد. سازمان ملی استاندارد نهادی فرابخشی است و می‌تواند مسیر استانداردسازی را در این حوزه‌ها هدایت کند.

وی ادامه داد: دولت تکالیف مشخصی را در حوزه تحول مدیریتی تعیین کرده است و جهش تولید و ارتقای کیفیت زندگی مردم از اولویت‌های آن به شمار می‌رود. ارتقای کیفیت زندگی در گرو بازتعریف مأموریت‌های استاندارد در تمام حوزه‌هاست و ما خود را مکلف می‌دانیم در جهت افزایش رفاه عمومی گام برداریم.

انصاری گفت: استاندارد باید به فرهنگ و مطالبه عمومی تبدیل شود. اگرچه دولت همواره از ما حمایت کرده است، اما تحقق اهداف بزرگ نیازمند حمایت قانونی بیشتر است. امیدوارم با همراهی مدیریت استانداری تهران، باور به اینکه استاندارد عامل رشد است نه بازدارنده، تقویت شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری‌های استانی افزود: انتظار می‌رود کارگروه‌های تخصصی در استان، برنامه‌های مشخصی برای حل مسائل استاندارد تدوین کنند. در حوزه نیروی انسانی و زیرساخت‌ها نیز استان تهران نیازمند تقویت است.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین گفت: در زمینه برخورد با متخلفان، سازمان مجموعه مؤثری دارد، اما به دنبال آن هستیم که در کنار برخورد با متخلفان، از واحد‌های استاندارد و خوش‌نام نیز حمایت کنیم. تحقق این امر نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها برای جلوگیری از ورود کالا‌های غیراستاندارد است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه هوشمند داده مشترک میان سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و شرکت بازرسی کیفیت (ISQI) افزود: راه‌اندازی این سامانه می‌تواند کنترل‌ها را بهبود بخشد و فرایند صدور تأییدیه‌ها را تسهیل کند.

انصاری گفت: در حوزه دولت هوشمند نیز نیاز به بهبود زیرساخت‌ها داریم و این مسئله باید در تهران با جدیت پیگیری شود، چراکه بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های ملی در این استان متمرکز است. از جمله راهبرد‌های پیشنهادی می‌توان به ایجاد مرکز رصد کیفیت کالا، گسترش آموزش استاندارد در مدارس، هم‌افزایی با شهرداری و استانداری تهران، کاهش بروکراسی اداری و طراحی نقشه استاندارد استان تهران اشاره کرد که می‌تواند به تحقق اهداف کلان استاندارد در کشور کمک کند.





تجلیل از ۱۵ واحد نمونه استاندارد استان تهران

در مراسم آیین نکوداشت و تجلیل از واحد‌های تولیدی نمونه استاندارد استان تهران که با حضور رئیس ملی استاندارد ایران، مدیر کل استاندارد استان تهران و برخی از مسئولان ذیربط در هتل المپیک برگزار شد از ۱۵ واحد کنترل کیفیت نمونه استاندارد استان تهران و واحدهای تولیدی نمونه با اهدای تندیس و لوح سپاس تقدیر شد.