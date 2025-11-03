\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0642\u0642 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0633\u0647 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f8\u06f0\u06f0 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u062c\u0634\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0642\u0642 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u06cc