به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدجواد نیک کار گفت: با همکاری ماموران پاسگاه انتظامی، ۴ تن و ۴۱۰ کیلوگرم آلایش دامی تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف انسانی از یک دستگاه خودروی ایسوز کشف و ضبط شد.

وی افزود: با هماهنگی و دستور دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شفت، محموله کشف شده بعد از انجام آزمایشات لازم و به دلیل غیرقابل مصرف بودن معدوم شد و متخلفان با تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.

نیک کار از شهروندان خواست: ضمن تهیه فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز از مراکز معتبر و زیر نظر دامپزشکی، در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی مرتبط با دامپزشکی، مورد را از طریق سامانه ۱۵۱۲، به اداره دامپزشکی شهرستان شفت گزارش دهند.