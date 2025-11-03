نشست خبری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، اجتماعی و دانش‌آموزان تشکل‌های انقلابی آغاز شد. در این نشست برای نخستین بار، خودِ دانش‌آموزان از جایگاه سخنرانان درباره مفهوم استکبارستیزی و چرایی مقابله با نظام سلطه سخن گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ در این نشست که فضای آن با شور و نشاط دانش‌آموزی همراه بود، خانم پریا زیوری حبیب، دانش‌آموز پایه دهم رشته انسانی و عضو مجموعه‌های فرهنگی آینده‌نگاران، طعم جوانی و نخبگان این روز را فرصتی برای بازخوانی تاریخ و درک عمیق‌تر از استقلال‌خواهی ملت ایران دانست و گفت:۱۳ آبان تنها یک روز تاریخی نیست، بلکه نمادی از ایستادگی نسل‌ها در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است.

علی عمو‌علی از فعالان فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱۳ تهران نیز به‌عنوان سخنران بعدی، با مرور تاریخ معاصر انقلاب اسلامی و ماجرای لایحه کاپیتولاسیون، به تبیین ریشه‌های شکل‌گیری حرکت ضد استکباری ملت ایران پرداخت.

وی گفت: بر اساس این لایحه ناعادلانه، حتی اگر یک آمریکایی مرتکب جرم علیه مردم ایران می‌شد، دادگاه‌های کشور اجازه رسیدگی به آن را نداشتند؛ درحالی‌که کوچک‌ترین تعرض به اتباع آمریکایی، با واکنش شدید دولت وقت روبه‌رو می‌شد.

عموعلی افزود:امام خمینی (ره) با افشای این قانون تحقیرآمیز، آغازگر فصلی نو در تاریخ عزت‌خواهی ملت ایران شد؛ فصلی که در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ با خون دانش‌آموزان شهید در خیابان‌های تهران و در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به اوج خود رسید.

وی گفت: لازم می‌دانم نکته‌ای را به روشنی عرض کنم؛ در تمام تجمعاتی که ما دانش‌آموزان، چه در داخل کشور و چه در سایر نقاط جهان شرکت می‌کنیم، پرچم استکبارستیزی و انزجار از رفتار‌های سلطه‌گرانه برافراشته می‌شود. شعار‌هایی مانند مرگ بر آمریکا هرگز متوجه مردم این کشور نیست، بلکه اعتراض صریح ما به خوی استکباری، سیاست‌های ظالمانه و رفتار‌های تحقیرآمیز دولت‌های مستکبر است. ما امروز اعلام می‌کنیم که طلایه‌داران حمایت از مردم مظلوم در سراسر جهان هستیم؛ مردمی که از سوی قدرت‌های استکباری آسیب دیده‌اند و صدای مظلومیتشان باید شنیده شود.

در بخش دیگری از این نشست، خانم پریسا عارف، دانش‌آموز پایه هشتم و از خبرنگاران خبرگزاری پانا و فعالان حوزه رسانه، درباره مفهوم استکبارستیزی از نگاه نسل جدید سخن گفت: برای ما دهه‌نودی‌ها، سیزدهم آبان فقط یک روز تاریخی نیست؛ یادآور استقلال، غیرت و ایستادگی ملت ماست. ما در دوران دفاع مقدس حضور نداشتیم، اما در جنگ دوازده‌روزه، با شنیدن خبر شهادت دوستان دانش‌آموزمان و شهدای اقتدار، فهمیدیم که عزت و غیرت ایرانی یعنی چه.

وی افزود: امسال تصمیم گرفتیم همراه جمعی از دانش‌آموزان دهه‌نودی در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور پیدا کنیم و اعلام کنیم که پای رهبر، انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم.

عارف با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) نسبت به آمریکا گفت: امام خمینی (ره) آمریکا را شیطان بزرگ می‌دانست و تأکید داشت که این کشور همواره دشمن همه انسان‌ها خواهد بود. امروز هم تلاش می‌کند تا ما را با سرگرمی‌های زودگذر و فضای مجازی از مسیر رشد، تفکر و ادامه پیشرفت باز دارد.

این دانش‌آموز تأکید کرد:با توجه به موج جهانی استکبارستیزی که در سراسر دنیا شکل گرفته، خوشبختانه این حرکت رو به گسترش است و ما دانش‌آموزان دهه نودی، خود را طلایه‌داران این مسیر می‌دانیم.

در ادامه این نشست، خانم نازنین کلیوند، دانش‌آموز پایه هفتم، نیز در سخنان خود خبر خوشی را به دانش‌آموزان اعلام کرد و گفت:مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال به دست خود دانش‌آموزان برگزار می‌شود. در این روز، غرفه‌های متنوع، مسابقات دانش‌آموزی، تریبون آزاد و برنامه‌های مختلفی در مدارس اجرا خواهد شد تا فضای نشاط، آگاهی و مشارکت بیشتر بین دانش‌آموزان ایجاد شود.

وی افزود:هدف از برگزاری این نشست خبری، پاسخ به پرسش‌های دانش‌آموزان و تقویت ارتباط میان فعالان دانش‌آموزی است و ان‌شاءالله در روز ۱۳ آبان شاهد انجام فعالیت‌های ارزشمندی در مسیر استکبارستیزی جهانی خواهیم بود.