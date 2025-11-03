پخش زنده
امروز: -
در دومین مراسم جایزه صادراتی نانو، مسئولان ارشد کشور بر گسترش صادرات فناورانه، حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان و تقویت برند ملی ایران در بازارهای بینالمللی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین مراسم «جایزه صادراتی نانو» با حضور حسین افشین، معاون رئیسجمهور و رئیس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، احمدوند، معاون فناوری نانو و نوراللهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. در این رویداد از صادرکنندگان برتر حوزه فناوری نانو تقدیر بهعمل آمد و از برنامههای توسعه صادرات و برند ملی ایران در عرصه فناوری رونمایی شد.
در آغاز مراسم، احمدوند، معاون فناوری نانو ضمن خوشآمدگویی به مهمانان داخلی و خارجی، سفرا، دانشمندان و فعالان حوزه فناوری، بر اهمیت نقش فناوری نانو در تحول اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت:
در دو دهه گذشته، ایران دو موج تحولآفرین در حوزه نانو را تجربه کرده است؛ نخست در زمینه توسعه علم و فناوری و دوم در تجاریسازی و ورود محصولات فناورانه به بازار. اکنون در دهه سوم، تمرکز ما بر اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی فناوری نانو است.
وی با اشاره به اهداف راهبردی برنامه ملی نانو افزود: از آغاز اجرای برنامه نانو در سال ۱۳۸۰، دو هدف اصلی دنبال شده است؛ افزایش کیفیت زندگی مردم و خلق ارزش اقتصادی برای کشور. خوشبختانه امروز محصولات ایرانی در حوزههایی مانند سلامت، آب، محیطزیست و کشاورزی به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهاند.
احمدوند در ادامه گفت: یکی از داروهای نانویی کشور در نخستین سال ورود به بازار، تنها با صرفهجویی ارزی، بیش از ۵۰ درصد کل هزینه دولت در ۲۰ سال گذشته برای توسعه فناوری نانو را جبران کرده است. اما ارزش واقعی این دستاورد، در تسهیل درمان بیماران و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
وی همچنین بر اهمیت صادرات محصولات نانویی و برندسازی ملی تأکید کرد و افزود: کشورها برای حضور در بازار جهانی نیازمند برند ملی و صنعتی قدرتمند هستند. باید نسبت به محصولاتی که با نام ایران صادر میشوند حساس باشیم، زیرا برند ملی، سرمایهای است که با یک اشتباه کوچک آسیب میبیند.
احمدوند در ادامه خواستار اصلاح قوانین برای رشد شرکتهای بزرگ فناور شد و گفت: برخی مقررات فعلی مانع شکلگیری شرکتهای بزرگ و برندهای ملی است. باید ساختار حمایتی را به گونهای اصلاح کنیم که شرکتهای دانشبنیان بتوانند در مقیاس جهانی رقابت کنند.
تقویت زیرساختهای مالی و تولید فرامرزی
در بخش بعدی مراسم، نوراللهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، از برنامههای حمایتی جدید برای توسعه صادرات محصولات دانشبنیان خبر داد و گفت: صندوق نوآوری با همکاری معاونت علمی، برنامههایی برای حمایت از شرکتهای صادراتمحور تدوین کرده است. بخشی از هزینههای دعوت از طرفهای خارجی، برگزاری نشستهای تجاری و توسعه تعاملات بینالمللی شرکتها تحت پوشش حمایتی قرار میگیرد.
وی افزود: در کنار این حمایتها، برنامههایی برای آموزش و مشاوره شرکتهای صادراتی نیز در نظر گرفته شده تا بنگاههای فناور بتوانند با آمادگی بیشتر وارد بازارهای بینالمللی شوند. بخشی از هزینههای آموزش و مشاوره از سوی صندوق تأمین خواهد شد.
نوراللهزاده در ادامه از طرح توسعه تولید فرامرزی خبر داد و گفت: در همکاری با کشورهای هدف، خطوط نهایی تولید و بستهبندی محصولات ایرانی در آن کشورها ایجاد میشود تا تولید مشترک تسهیل و صادرات پایدارتر شود. همچنین با تأسیس نهاد مالی ویژه، مشکلات نقلوانتقال ارز و مبادلات مالی شرکتهای دانشبنیان برطرف خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که دغدغه مالی شرکتها کاهش یابد و آنها تنها بر توسعه فناوری و صادرات تمرکز کنند. صندوق نوآوری زیرساختهای لازم را برای تسریع مبادلات ارزی و مالی فراهم خواهد کرد.
نانو، زبان آینده و نماد عزت ایران
در پایان مراسم، حسین افشین، معاون رئیسجمهور و رئیس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان طی سخنانی الهامبخش، با اشاره به نقش نانو در پیشرفت کشور گفت: در تاریخ ملتها لحظههایی وجود دارد که کلمات کم میآورند. امروز یکی از همان لحظههاست؛ ملت ما سالهاست با عقل، صبر و دانش فرزندانش ایستادگی میکند، بیصدا و بیادعا.
وی با اشاره به آمارهای رشد نانو در کشور افزود: ایران امروز با ۱۷۳۵ محصول نانویی، بیش از ۴۰۰ شرکت فعال، بازاری به ارزش ۹۷۲ هزار میلیارد ریال و صادرات به ۶۳ کشور جهان، جایگاهی ویژه در منطقه و جهان دارد. اما این اعداد تنها آمار نیستند؛ پشت هر محصول، خانوادهای، تلاشی، و رؤیایی ایستاده است.
افشین خطاب به صادرکنندگان گفت: شما ثابت کردید که صادرات ایرانی تنها فروش یک کالا نیست؛ بلکه صادرات هویت، دانایی و توانایی ملت ایران است. این ۱۸۳ میلیون دلار صادرات نانویی، در واقع ۱۸۳ میلیون دلار عزت و اعتماد ملی است.
وی با تأکید بر اینکه فناوری نانو زبان مشترک آینده است، افزود: نانو تنها یک فناوری نیست، بلکه زبانی است که میتواند صنعت، کشاورزی، سلامت و انرژی را دگرگون کند. آینده را دیگر تنها با قدرت نظامی نمیسازند، بلکه با علم، ایمان و فناوری میسازند؛ و شما فناوران، نویسندگان این آیندهاید.
در پایان این مراسم از ۱۵ شرکت صادرکننده برتر در حوزه فناوری نانو تقدیر شد.