رئیس شورای اسلامی شهر با اشاره به ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها در خصوص دستورالعمل نحوه تقسیط مطالبات در شهرداری، اظهار داشت: در این راستا در تلاش هستیم تسهیلات و شرایطی ایجاد شود تا شهروندان بتوانند به موقع عوارض را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها در خصوص دستورالعمل نحوه تقسیط مطالبات در شهرداری، اظهار داشت: در این راستا در تلاش هستیم تسهیلات و شرایطی ایجاد شود تا شهروندان بتوانند به موقع عوارض را پرداخت کنند.

وی با اشاره به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: امروز تاوان عملکرد ناصحیح گذشته را در اجرای ماده ۳۲ پس می‌دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: ایجاد تسهیلات در قالب مشوق‌ها و تخفیف‌ها مورد بررسی قرار گرفته تا از طریق قانون، راه تسهیل در پرداخت عوارض را به ویژه برای ساکنان مناطق کمتر برخوردار فراهم کنیم.

پناهی افزود: با اصلاح ماده ۳۲ در تلاش برای حداکثر مساعدت قانونی به شهروندان هستیم تا با تقسیم و تخفیف عوارض بتوانیم گام‌های موثری در این زمینه برداریم.

وی با بیان اینکه در ۶ماه نخست سال، میزان درآمد شهرداری از محل اخذ پروانه به حداقل‌ترین میزان ممکن می‌رسد، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد ساز و کاری فراهم شود تا شهروندان خوش حساب تشویق شوند تا رغبت بیشتری برای واریز به موقع عوارض داشته باشند.