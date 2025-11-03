به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی در رویداد توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان با هدف تحول دیجیتال در صنعت گاز با بیان اینکه تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت و واقعیتی جهانی است، تأکید کرد: اگر این تغییرات به‌موقع مدیریت نشود، بهره‌مندی از فرصت‌ها ممکن نخواهد بود و آسیب‌های ناشی از تطبیق نیافتن با تحولات دیجیتال قابل توجه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه فشار‌ها و تأثیرات داخلی و بین‌المللی بر صنعت گاز، ضرورت متعادل‌سازی فرصت‌ها و تهدید‌ها در این زیست‌بوم را بیش از پیش روشن می‌کند، افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه و حملات سایبری در سال‌های گذشته نشان دادند که تهدید‌ها واقعی هستند و باید مدیریت شوند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه صنعت گاز تنها محدود به شرکت ملی گاز نیست و تمام بازیگران زنجیره تأمین، صنایع، نیروگاه‌ها و مشتریان خانگی جزئی از این مجموعه هستند و تصمیم‌گیری‌ها باید با در نظر گرفتن همه ذی‌نفعان انجام شود، بیان کرد: پارسال، به‌طور میانگین ۳۹ درصد از گاز کشور به صنایع، ۳۸ درصد به نیروگاه‌ها و کمتر از ۲۰ درصد به بخش خانگی اختصاص یافته است.

توکلی با اشاره به تجربه عملیاتی در ایستگاه‌های اقماری گفت: بیش از ۲۸ سال پیش، دانش فنی در زمینه کامپیوتر محدود بود، اما امروز همان همکاران توانستند سیستم‌های کنترلی پیچیده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بدون توقف ایستگاه طراحی، نصب و راه‌اندازی کنند و ظرفیت انتقال روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز، معادل مصرف استان تهران برقرار باشد.

وی تأکید کرد: این پیشرفت نشان می‌دهد فناوری با خود فرهنگ و پارادایم‌های جدید کاری می‌آورد؛ تحول دیجیتال رفتار سازمان‌ها و افراد را شکل می‌دهد.

تأمین گاز صنایع و نیروگاه‌ها بدون محدودیت ادامه دارد

در ادامه این برنامه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در حاشیه رویداد «توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان» در جمع خبرنگاران درباره آمادگی این شرکت در آستانه فصل سرد سال اظهار کرد: برای گازرسانی به صنایع، نیروگاه‌ها و بخش خانگی هم‌اکنون هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. قراردادهای گاز صنایع نیز متناسب با نیاز مصرف و در بازه‌های زمانی چهار تا هشت‌ماهه تنظیم شده‌اند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه وضع گازرسانی در مقایسه با پارسال از همه ابعاد بهتر است و مقدار گاز تزریقی به شبکه افزایش چشمگیری داشته است، افزود: همه تعمیرات اساسی در موعد مقرر انجام شده است و مخازن ذخیره‌سازی نیز با رشد ۱۶ درصدی نسبت به پارسال در وضع مناسبی قرار دارند.

تداوم صادرات گاز به عراق

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به همکاری و هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف دولت تصریح کرد: با مدیریت یکپارچه وزارت نفت و تعامل نزدیک با وزارت کشور، کارگروه مشترکی برای هماهنگی تأمین پایدار گاز در فصل سرد تشکیل شده و فضای همکاری میان دستگاه‌های اجرایی بسیار مثبت است.

توکلی درباره تعاملات بین‌المللی اظهار کرد: مذاکرات میان ایران و روسیه، همچنین ایران و ترکیه در حال انجام است. در عین حال صادرات گاز به عراق طبق روال ادامه دارد و هیچ‌گونه وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون مقدار گازی که به نیروگاه‌ها تحویل می‌شود، حتی از تعهدات ما فراتر است و خوشبختانه شبکه گاز کشور در شرایطی پایدار و ایمن فعالیت می‌کند.