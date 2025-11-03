به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید جوهریان، مدیر تحقیق، توسعه و نوآوری یک شرکت دانش بنیان از عرضه محصولات فناورانه این شرکت در نمایشگاه «فر دانش» خبر داد و گفت: این شرکت به‌عنوان یک هلدینگ تخصصی با چهار تا پنج زیرمجموعه، در حوزه‌های امنیت فضایی، سایبری، الکترونیک و تجهیزات سخت‌افزاری فعالیت دارد.

عرضه محصولات ایرانی برای ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی

جوهریان افزود: محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه شامل تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری از جمله مینی‌پی‌سی‌ها و آل‌این‌وان زایترون (Zytron AIO) است که با هدف افزایش امنیت و پایداری زیرساخت‌های سازمانی طراحی شده‌اند.

«زایترون»؛ ترکیب فناوری، طراحی و امنیت ملی

وی اظهار کرد: محصول جدید این شرکت شرکت دانش‌بنیان نتیجه ترکیب فناوری پیشرفته، طراحی ارگونومیک و امنیت در سطح ملی است. این محصول به‌عنوان راهکاری هوشمند برای سازمان‌هایی توسعه یافته که امنیت، بهره‌وری و پایداری را در یک قاب واحد جست‌و‌جو می‌کنند.

این فعال فناور گفت: این محصول با تمرکز بر نیاز‌های واقعی صنایع حساس کشور، از بانک‌ها و سازمان‌های دولتی گرفته تا مراکز داده و زیرساخت‌های حیاتی طراحی شده است.

این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری Embedded KM Switch، امکان اشتراک صفحه‌نمایش، ماوس و کیبورد میان دو سیستم کاملاً مستقل را بدون نیاز به هیچ‌گونه تجهیز جانبی فراهم می‌کند؛ قابلیتی که نه‌تنها هزینه و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد، بلکه سطح امنیت تبادل داده را نیز به‌طور چشمگیری ارتقا می‌بخشد.

طراحی ماژولار، انعطاف‌پذیری بالا و تجربه کاربری هوشمند

وی افزود: طراحی ماژولار زایترون، قابلیت ارتقای اجزای کلیدی مانند مادربرد، CPU، RAM و Storage را به‌صورت انعطاف‌پذیر فراهم می‌کند. بدنه ارگونومیک و مدیریت هوشمند حرارت نیز تجربه‌ای کم‌صدا، منظم و کاربرپسند را برای محیط‌های کاری پرترافیک ایجاد کرده است.

به گفته جوهریان، با بومی‌سازی کامل فرایند تولید، شرکت توانسته بخش مهمی از نیاز داخلی کشور به تجهیزات آل‌این‌وان امن را تأمین کند. رویکرد سفارش‌محور این شرکت موجب شده است هزینه‌های تولید با بهره‌وری اقتصادی بالا همراه باشد و بازدهی مالی چشمگیری به‌دنبال داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که زایترون در مدت کوتاهی به یکی از محصولات راهبردی و درآمدزای این شرکت با گردش مالی چند ده میلیارد تومانی تبدیل شده است.

ویژگی‌ها و مزیت‌های کلیدی زایترون

این مدیر تحقیق و توسعه مزیت‌های کلیدی این دستگاه را بهره‌مندی از فناوری Embedded KM Switch برای اشتراک امن صفحه‌نمایش، ماوس و کیبورد میان دو سیستم مستقل، تا ۸۶ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق، تا ۵ برابر کاهش فضای مورد نیاز در محیط کاری، تا ۳ برابر افزایش نظم محیط، کاهش نویز و آلودگی صوتی و قابلیت ارتقای سخت‌افزاری شامل مادربرد، CPU، RAM و Storage برشمرد.

افزایش امنیت داده و کاهش هزینه‌ها

به گفته جوهریان، استفاده از این محصول علاوه بر کاهش هزینه‌های تجهیزاتی و انرژی، سطح امنیت تبادل داده‌ها را نیز به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل ملی برای امنیت سایبری و پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این دستگاه از نظر امنیت ورود و خروج اطلاعات، احراز هویت و کنترل دسترسی به داده‌ها به‌صورت کاملاً بومی طراحی و کاستوم‌سازی شده است و نقش مؤثری در جلوگیری از نشت اطلاعات ایفا می‌کند. تمامی قطعات مرتبط نیز به‌طور کامل توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت امن پردازان سورنا در داخل کشور طراحی و تولید شده‌اند.

خرید ۲۵۰۰ دستگاه توسط بانک مرکزی

مدیر تحقیق و توسعه از خرید ۲۵۰۰ دستگاه آل‌این‌وان زایترون توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: این محصول با ماژول داخلی KVM و دو پردازشگر مستقل طراحی شده است؛ یکی برای سیستم‌های داخلی غیرمتصل به اینترنت و دیگری برای سیستم‌هایی که به شبکه جهانی دسترسی دارند.

جایگزینی آل‌این‌وان‌ها با رایانه‌های قدیمی در بازار

جوهریان یادآور شد: در گذشته کاربران برای برقراری ارتباط میان سیستم‌های داخلی و اینترنتی از کیس‌های جداگانه همراه با مانیتور و KVM استفاده می‌کردند، اما با ورود آل‌این‌وان‌های زایترون به بازار، این دستگاه‌ها جایگزین رایانه‌های قدیمی شده‌اند.

وی مزایای این دستگاه‌ها را کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی مصرف انرژی، اشغال فضای کمتر و سهولت در سرویس‌دهی عنوان کرد و افزود: آل‌این‌وان زایترون گزینه‌ای ایده‌آل برای بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ محسوب می‌شود.

طراحی داخلی ماژول KVM بر اساس نیاز مشتریان

جوهریان توضیح داد: به‌منظور پاسخ به نیاز سازمان‌هایی که اتصال اینترنتی در سیستم‌هایشان مجاز نیست، ماژول KVM در داخل آل‌این‌وان تعبیه شد.