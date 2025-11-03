پخش زنده
کربلای حسین برای همیشه و در طول تاریخ زنده است؛ در دلها و در مسیری که دو شاخه میشود به نام حق و باطل و درست آن جاست که چیزی به جز زیبایی نمیآفریند؛ درست مثل عملیات محرم...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم گرامیداشت عملیات غرورآفرین محرم، صبح امروز ۱۴ آبانماه، از ساعت ۹ در یادمان شهدای شرهانی دهلران آغاز شد.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در این مراسم به عملیات غرور آفرین محرم اشاره کرد و گفت: هدف از این عملیات، آزادسازی مناطق و ارتفاعات محور دهلران به دزفول بود که در دست دشمن قرار داشت.
سردار سیدصادق حسینی اظهار کرد: در این عملیات ۷۰۰ کیلومتر از خاک کشورمان آزاد شد و همچنین ۳۰۰ کیلومتر نیز از خاک عراق به تصرف ایران درآمد.
وی با بیان اینکه رزمندگان اسلام به شهرکهای تیپ و زبیده هم تسلط پیدا کردند، افزود: همچنین بصره و العماره نیز در تیررس ما قرار گرفت و جلگه و دهلیز دهلران به دزفول از دید و تیر دشمن خارج شد.
سردار حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به کسب غنائم فراوان در این عملیات و پیروزی چشمگیر آن، تیپهای سپاه، تبدیل به لشکر شدند.
وی با اشاره به نقشههای شوم دشمن برای ضربه زدن به نظام و انقلاب گفت: توکل بر خدا، پیروی از ولایت فقیه و حفظ اتحاد و همبستگی ملت ایران رمز پیروزی ملت در تمام دورانها بوده و تنها راه مقابله با دشمن و خنثی سازی نقشههای شوم آنان تکیه بر همین کلیدواژهها است.
سردار حسینی اضافه کرد: در حال حاضر نیز مواضع دشمنان، همان است؛ بنابرایـن باید با هوشیاری از این ترفندها نیز گذر کرد.
وی در ادامه به شکستهای رژیم صهیونیستی به سرکردگی آمریکا در منطقه اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی با شکست در تمام منطقه؛ از جمله ضعف و استیصال در حمله به غزه با آن مساحت کم و ناتوانی در مقابله با حماس و درماندگی در آزادسازی نیروهای زندانی خود؛ دچار سرگردانی شده است.
دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در آیین گرامیداشت عملیات محرم در منطقه عملیاتی شرهانی دهلران با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم مرزدار استان ایلام، شجاعت این مردم را در مقابله با توطئههای دشمنان در همه سنگر ها ستودنی عنوان کرد.
سردار سرلشکر سید یحیی صفوی به پیروزیهای ملت ایران؛ به ویژه مردم ایلام در دوران دفاع مقدس، اشاره کرد و افزود: جنگ از ایلام شروع شد و این مردم ایلام و عشایر مرزدار آن بودند که بدون آموزشهای نظامی، دوشادوش رزمندگان ایستادند و با خون خود، درخت انقلاب را آبیاری کردند؛ به گونهای که حتی یک وجب از این آب و خاک را به دشمن ندادند.
وی با اشاره به پیروزیهای ملت سرافراز ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: همان طور که در دوران دفاع مقدس با همدلی و پیروی از ولایت فقیه بر دشمن بعثی پیروز شدیم؛ در جنگ دوازده روزه تحمیلی نیز، انسجام و یکپارچگی بین مردم موجب شد تا دشمن نتواند بر مردم، جناحها و گروهها غلبه کند.
سردار صفوی با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز مقابله با استکبار جهانی؛ بهترین راه مقابله با جنگ شناختی دشمن را بصیرت شناسی عنوان کرد و افزود: همه مردم به ویژه نسل امروز، باید بدانند که آنچه در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی موجب ناکامی دشمن شد، مقاومت بود.
عملیات محرم در خلال جنگ ایران و عراق روی داد.
این عملیات به مدت ۱۸ روز در آبانماه ۱۳۶۱ بهصورت مشترک از سوی نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران در منطقه دهلران و موسیان انجام شد.
عملیات محرم با هدف تصرف ارتفاعات و قرار گرفتن در موضع برتر تاکتیکی طراحی و اجرا شد.
با انجام این عملیات، ۷۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد شد و علاوه بر آن، ۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک عراق نیز به تصرف نیروهای ایرانی درآمد.