پخش زنده
امروز: -
تاکنون ۴۲ هزار و ۵۷۵ هکتار از اراضی آبی کشاورزی خراسان جنوبی به سیستمهای نوین آبیاری تجهیز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه در استان، ۸۹۷ هکتار از اراضی آبی مجهز به سیستمهای نوین آبیاری شده است.
محمدی افزود: طرحهای آبیاری نوین در این اراضی با اعتبار دولتی ۱۸ میلیارد تومان اجرا شد.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم فشار حداکثر ۲۹ میلیون تومان و به ازای اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر ۱۰۲ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت میشود.
محمدی همچنین از تجهیز ۴۲ هزار و ۵۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی از ابتدای اجرای سامانهها به سیستمهای نوین آبیاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری بر اساس اجرای سیستمهای نوین آبیاری با اجرای ۸۹۷ هکتار حجم کار، این استان از ابتدای سال تاکنون رتبه سوم کشور در زمینه اجرای سیستمهای نوین آبیاری است.