بیانیه حزب موتلفه اسلامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با استکبار
حزب مؤتلفه اسلامی با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران را به حضور در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان دعوت کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ
۱۳ آبان، یادآور سه رویداد عظیم در تاریخ انقلاب اسلامی است: قیام خونین دانشآموزان در سال ۱۳۵۷، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که انقلاب دوم نام گرفت و تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ که نقطه عطفی در مبارزه با رژیم وابسته به استکبار بود. این روز، نه تنها یک مناسبت تقویمی، بلکه نماد مقاومت ملت ایران در برابر سلطهگری جهانی است.
امروز میهن عزیز اسلامیمان در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. رژیم کودککُش صهیونیستی، با حمایت بیقیدوشرط منفورترین سیاستمدار معاصر جهان، "دونالد ترامپ" جنگی تمامعیار علیه محور مقاومت به راه انداخته است. این جنگ، نه تنها نظامی بلکه فرهنگی و هویتی است و هدف آن محو تمدن اسلامی و جایگزینی فرهنگ لیبرالدموکراسی غربی است.
در چنین شرایطی، امروز روز افتراق، اختلاف و تسویهحسابهای سیاسی نیست. دشمن واحد، وحدت ملی ما را نشانه رفته است. هرگونه تفرقه داخلی، چه در قالب اختلافات جناحی اصولگرا و اصلاحطلب، چه در میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی، چه در فضای مجازی و رسانهها، به منزله تیر خلاصی به پیکره انقلاب است. ما از همه جریانهای سیاسی، شخصیتهای تأثیرگذار، نخبگان علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی میخواهیم که مانند ید واحده، با مشتهای گرهکرده و دلهای متحد، در کنار رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای "مدّظلّهالعالی"، صفآرایی کنند. نخبگان جامعه اعم از استادان دانشگاه، نویسندگان، هنرمندان، مدیران اجرایی، روحانیون و فعالان سیاسی، باید یکپارچگی و اتحاد را از عمق جامعه و تودههای مردم یاد بگیرند، اتحاد نخبگان ضامن بقای انقلاب و تضمینکننده پیروزی در جنگ ترکیبی است.
مردم ایران اسلامی نشان دادهاند که این وحدت رهبر و امت، همچون سدی استوار در برابر هجمهها و طوفانهای دشمن، تضمینکننده عبور از این پیچ حساس تاریخی تا فتح قلههای نهایی عزت و آزادی قدس شریف خواهد بود. حزب مؤتلفه اسلامی با پاسداری از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، احاد ملت بزرگ ایران را به حضوری پر شور و مقتدرانه در راهپیمایی عظیم سیزدهم آبان فرا میخواند، چرا که امسال این حضور، اهمیتی مضاعف یافته است. سیزده آبان امسال، روز تجدید بیعت ویژهای است که باید پاس داشته شود. این روز دیگر تنها یادآور تسخیر لانه جاسوسی و مبارزه با استکبار جهانی نیست، بلکه مصداق تجدید عهد با شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، مدافعین حرم و به ویژه شهدای مظلوم جنگ ۱۲ روزه اخیر است که جانانه از کیان میهن اسلامی دفاع کردند.
حزب مؤتلفه اسلامی ضمن دعوت از ملت فهیم ایران و حضور پرشور خود تعهدات زیر را اعلام، تاکید و توصیه مینماید:
۱. همراهی کامل و بیقیدوشرط با نیروهای مقاومت در جبهههای مقاومت لبنان، فلسطین، یمن، سوریه و عراق.
۲. حمایت قاطع از تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا در مواجهه با تهدیدات نظامی.
۳. سازماندهی کاروانهای کمکهای مردمی به مردم مظلوم غزه و لبنان از طریق هلالاحمر و کمیته امداد امام (ره)
۴. راهاندازی پویش رسانهای "ید واحده" در فضای مجازی برای ترویج گفتمان اتحاد و افشای توطئههای تفرقه افکنانه دشمن
۵. برگزاری سلسله نشستهای نخبگانی با حضور چهرههای شاخص جناحهای مختلف برای تبیین راهبردهای وحدت در شرایط جنگ ترکیبی اقتصادی، نظامی و رسانهای و ارتقاء اقتدار ملّی.
۶. حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی با راه اندازی کمپینهای خرید کالای ایرانی و کمک به کارآفرینان جوان در راستای خنثی سازی تحریمهای اقتصادی استکبار
ملت بزرگ ایران بارها ثابت کرده که در برابر استکبار، نه عقبنشینی میکند و نه تسلیم میشود. پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق است و رژیم صهیونیستی و حامیانش، به زبالهدان تاریخ خواهند پیوست. ما با ایمان به نصرت الهی، تحت لوای ولایت فقیه و با وحدت و انسجام ملی، این راه را تا محو کامل سلطه استکبار به حول قوه الهی ادامه خواهیم داد.
حزب موتلفه اسلامی