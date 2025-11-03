مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: با ساخت جایگاه های جدید عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی در این منطقه و شهرستان‌های تابعه، تعداد این جایگاه‌ها به ۱۹۲ باب افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: به‌منظور توسعه زیرساخت‌های منطقه، کاهش مدت‌زمان انتظار سوخت‌گیری در جایگاه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و مردم استان، ۷ جایگاه‌ها در شهرستان‌های شوش، دزفول، رامهرمز، شوشتر و کلانشهر اهواز از سوی بخش خصوصی در حال ساخت است.

وی با اشاره به صدور مجوز احداث جایگاه‌های جدید بنا بر ضرورت احداث، همچنین پیشرفت فیزیکی بالا این جایگاه‌ها، افزود: با احداث و راه‌اندازی این جایگاه‌ها، امسال شرایط مناسبی در عرضه فرآورده‌های نفتی در منطقه اهواز خواهیم داشت.

ایدون می‌گوید: با بهره‌برداری از این جایگاه‌ها، شمار جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی در منطقه اهواز به ۱۹۲ باب خواهد رسید.