۲۴۰ قطعه پرنده از گونه «طرقه چکاوک» در تفتیش یک خودرو که به‌صورت غیرقانونی جابه‌جا می‌شد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اداره محیط زیست دهگلان گفت: در پی تماس همیاران طبیعت و گزارش‌های مردمی با همکاری مأموران ایستگاه بازرسی صلوات‌آباد، یک دستگاه خودروی پژو پارس که از مسیر تهران به سمت سنندج در حرکت بود، مورد بازرسی قرار گرفت.

حمیدی اظهار داشت: دو سرنشین این خودرو با قصد خرید و فروش این پرندگان، آنها را از بازار پرندگان تهران تهیه کرده و قصد انتقال به مقصد سلیمانه را داشتند.

وی افزود: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

به گفته رئیس اداره محیط زیست دهگلان پس از صورت‌جلسه و هماهنگی‌های لازم با دادستانی شهرستان دهگلان، تمامی پرندگان در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان رهاسازی شدند.

طرقه چکاوک (یا چکاوک کوهی) عمدتاً در دشت‌ها، کوهپایه‌ها و مناطق نیمه‌خشک زندگی می‌کند.

این پرنده خوش آواز نقش مهمی در کنترل آفات و گرده‌افشانی گیاهان دارد.