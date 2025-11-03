پخش زنده
۲۴۰ قطعه پرنده از گونه «طرقه چکاوک» در تفتیش یک خودرو که بهصورت غیرقانونی جابهجا میشد کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اداره محیط زیست دهگلان گفت: در پی تماس همیاران طبیعت و گزارشهای مردمی با همکاری مأموران ایستگاه بازرسی صلواتآباد، یک دستگاه خودروی پژو پارس که از مسیر تهران به سمت سنندج در حرکت بود، مورد بازرسی قرار گرفت.
حمیدی اظهار داشت: دو سرنشین این خودرو با قصد خرید و فروش این پرندگان، آنها را از بازار پرندگان تهران تهیه کرده و قصد انتقال به مقصد سلیمانه را داشتند.
وی افزود: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
به گفته رئیس اداره محیط زیست دهگلان پس از صورتجلسه و هماهنگیهای لازم با دادستانی شهرستان دهگلان، تمامی پرندگان در زیستگاههای طبیعی این شهرستان رهاسازی شدند.
طرقه چکاوک (یا چکاوک کوهی) عمدتاً در دشتها، کوهپایهها و مناطق نیمهخشک زندگی میکند.
این پرنده خوش آواز نقش مهمی در کنترل آفات و گردهافشانی گیاهان دارد.