برگزاری مانور برخورد دو رام قطار باری در ایستگاه راهآهن قزوین
مانور عملیاتی برخورد دو رام قطار باری براساس سناریویی از پیش تعیینشده در ایستگاه راهآهن قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، قدرت اله مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین در حاشیه این مانور گفت: این بانور با توجه به تردد روزانه بالغ بر ۴۵ رام قطار از مسیر ریلی استان قزوین و همچنین تجربه سالهای قبل مبنی بر خروج قطا از ریل و یا برخورد قطار درحال حرکت با قطار در حال توقف برگزار شد.
مهدیخانی، ارزیابی میزان آمادگی جهت مقابله با حوادث و منجمله سوانح انسان ساخت و هماهنگی بین بخشی دستگاههای اجرایی و تبیین مدیریت واحد را از اهداف کلی برگزاری این مانور برشمرد.
وی افزود: این مانور با سناریویی از قبل طراحی شده و با حضور دستگاههای متولی برگزار و میزان آمادگی دستگاهها مثبت ارزیابی شد.