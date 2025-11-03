معاون مالی بانک مسکن اعلام کرد این بانک در راستای توسعه ابزار‌های نوین مالی، به‌زودی از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای تأمین مالی بخش تولید و مسکن استفاده خواهد کرد.

بانک مسکن به‌دنبال بهره‌گیری از اوراق «گام» در پشتیبانی از تولید و ساخت‌وساز

خبرگزاری صداوسیما به گزارش، محسن کریمی، عضو هیئت عامل و معاون مالی بانک مسکن، از برنامه این بانک برای استفاده از ظرفیت ابزارهای نوین مالی خبر داد و گفت: «انتشار اوراق گام در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق، امکان حمایت مؤثرتر از تولید و ساخت‌وساز فراهم شود.»

وی با اشاره به گزارش‌های مالی اخیر بانک افزود: کنترل بدهی‌ها و به‌کارگیری ابزارهای نوآورانه، دو محور اصلی برای تقویت سلامت مالی بانک هستند.

کریمی با بیان اینکه بانک مرکزی سه شاخص سلامت بانکی، عملکرد اعتباری و قضاوت حرفه‌ای را مبنای ارزیابی بانک‌ها قرار داده است، تصریح کرد: مدیریت دقیق بدهی‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهبود شاخص‌های کلان ایفا کند.

او همچنین از روند کاهش سهم بانک مسکن از سپرده‌های شبکه بانکی کشور طی سال‌های اخیر خبر داد و گفت: «با اجرای برنامه‌های جدید و تجهیز هدفمند منابع در استان‌ها، می‌توان سهم تاریخی ۵ درصدی بانک از سپرده‌های کشور را بازیابی کرد.»

معاون مالی بانک مسکن تأکید کرد: تحقق این هدف در گرو همکاری همه واحدهای استانی و برنامه‌ریزی منسجم در حوزه مالی و منابع است.