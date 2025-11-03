به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت : پلیس راهور استان طرح ویژه ترافیکی را برای هرچه باشکوه تر برگزارشدن این مراسم با استفاده از توان حداکثری خودرویی و نیرویی در نظر گرفته است .

سرهنگ عباس مهاجر بسطامی افزود : مسیر راهپیمایی شهروندان میدان وحدت به سمت خیابان شهدا و چهارراه شهدا و ۳۰ متری رسالت به سمت مصلای نماز جمعه خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان همچنین اعلام کرد : توقف کلیه وسایل نقلیه در طول مسیر راهپیمایان ممنوع بوده و عوامل پلیس راهور این‌گونه وسایل نقلیه را با جرثقیل جابجای خواهندکرد.

وی افزود : تردد هرگونه وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری از ساعت ۰۸۰۰ از چهارراه میدان به سمت میدان وحدت ، خیابان شهیدبهشتی از سه راهی بانک ملی به سمت میدان وحدت ، خیابان پاسداران از سه راهی پارک شهر به سمت میدان وحدت ، از چهارراه شهدا به سمت میدان وحدت و از چهار راه آتش‌نشانی در خیابان شهید رجایی به سمت چهار راه شهدا و مصلای نماز جمعه ممنوع خواهد بود.