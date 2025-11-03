پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد: در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دو شهید گمنام در استان یزد تدفین می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حرزاده در جمع اصحاب رسانه استان یزد، گفت: در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از دو شهید گمنام در استان یزد استقبال به عمل خواهد آمد؛ این در حالی است که سال گذشته ۹ شهید گمنام به استان یزد منتقل شدند.
وی افزود: بر اساس تأکید مرکز، هر استان یا نهاد متقاضی تحویل شهید گمنام موظف است حداقل ۷۰ درصد از یادمان مربوط را احداث و تحویل دهد؛ یادمانهای استان یزد در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد گفت: یکی از یادمانها در محوطه مسجد حضرت صاحبالزمان (عج) شهرستان میبد، واقع در محور میبد به ندوشن، قرار دارد که از سالها پیش برنامهریزی برای تدفین شهید در آن انجام شده، اما تاکنون به تعویق افتاده است؛ این مکان روزانه پذیرای حدود ۲ هزار مسافر عبوری است که از خدمات اسکان و سایر برنامهها بهرهمند میشوند.
حرزاده افزود: شهید دوم در منطقه بنستان شهرستان بهاباد به خاک سپرده خواهد شد.
وی گفت: تعدادی شهید امانی هم برای برگزاری مراسمهای ایام فاطمیه دریافت شده که پس از اتمام برنامهها به مبدأ بازگردانده میشوند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد گفت: زمان دقیق تدفین شهدا هنوز نهایی نشده و متعاقباً اعلام میشود.
حرزاده افزود: مراسم تشییع سراسری دو شهید گمنام در روز سوم آذر در مرکز استان یزد برگزار میشود و سپس پیکرهای مطهر برای تدفین به شهرستانهای میبد و بهاباد منتقل خواهند شد؛ تاریخ دقیق ورود شهدا و برنامه استقبال متعاقباً اطلاعرسانی میشود.