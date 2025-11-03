



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرماندار قائم شهر گفت: شهرک نساجی قائم شهر به عنوان یکی از شهرک‌های بزرگ مسکونی استان مازندران که سال‌ها به دلیل مشخص نبودن وضعیتش در حوزه روستایی و شهری بلاتکلیف مانده بود بر اساس طرح جامعه شهری به حوزه شهری قائم شهر اضافه شد.

ابوذر قربانی افزود: شهرک نساجی قائم شهر که جزو مناطق کم برخوردار این شهرستان می‌باشد از این پس از خدمات و پشتیبانی شهرداری قائم شهر برخوردار خواهد شد.





فرماندار قائم شهر با تاکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات شهری در نقاط مختلف شهر به ویژه در شهرک نساجی قائم شهر که تاکنون از خدمات کمتری برخوردار بوده تاکید کرد: انتظار از شهرداری و شورای شهر این است با نگاه حمایتی مجموعه شهرداری قائم شهر، از این پس خدمات مطلوبی به ساکنان شهرک نساجی قائم شهر ارائه شود.





قربانی اظهار داشت: پیگیری بهسازی آسفالت راه ارتباطی و پوشش آنتن دهی تلفن همراه شهرک نساجی در دستور کار قرارگرفت و مشکل قطعی آب ساکنان این شهرک در شرایط ناترازی انرژی و قطعی برق با نصب دیزل ژنراتور مرتفع شد.

شهرک نساجی قائم شهر با ۲۵۰۰ خانوار جمعیتی حدود ۶۰۰۰ نفر را در خود جای داده است.