سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از موافقت با موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور در دستور کار اعضای کمیسیون قرار داشت. نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت قوانین قوه مقننه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی طرح مذکور حضور داشتند.

وی تصریح کرد: بر این اساس موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رسید.