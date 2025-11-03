موافقت با موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی در کمیسیون امنیت ملی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از موافقت با موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستور کار اعضای کمیسیون قرار داشت. نمایندگان دستگاههای ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت قوانین قوه مقننه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی طرح مذکور حضور داشتند.
وی تصریح کرد: بر این اساس موادی از طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رسید.