به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس آموزش و پرورش گفت: از ۳۶۰۰ دانش آموز شهید کشور، ۳۰۹ شهید از شهرستان کاشان هستند.

بخشی با اشاره به کسب رتبه‌های برتر چند سال گذشته دانش آموزان کاشانی در کنکور و المپیاد‌های علمی گفت: در کنار این افتخارآفرینی‌های علمی ما همیشه شاهد روحیه‌ی جهادی دانش آموزان در مواجهه با دشمن و به صورت ویژه فعالیت‌های خیر خواهانه در مناطق محروم بوده‌ایم.

وی با اشاره به وجود ۴۰ هزار دانش آموز بسیجی در کاشان گفت: در حال حاضر ۱۲ گروه جهادی دانش آموزی در کاشان فعال است و در شش ماهه اول سال ۸۸ خدمت جهادی در روستا‌ها و مدارس داشته‌اند.