فرماندار آغاجاری گفت: ساخت پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر در این شهرستان درحال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی در بازدید از سه راهی آغاجاری - بهبهان - رامهرمز به همراه شجاعت رئیس جمعیت هلال احمر و طیبی زادیان رئیس اداره راهداری، حمل و نقل جادهای شهرستان اظهار کرد: در جریان سفر اخیر مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان به شهرستان و نشست برگزار شده، پیگیری احداث پایگاه امداد و نجات جادهای هلال احمر در آغاجاری مصوب شد.
وی افزود: برنامه ریزی به منظور تعیین زمین مناسب برای جانمایی سایت پایگاه امداد و نجات جادهای در سه راهی و طی نمودن روال اداری و اخذ استعلامات لازم از دستگاههای ذیربط انجام میشود.
نماینده عالی دولت در شهرستان آغاجاری بیان داشت: احداث پایگاه امداد و نجات جادهای گام موثری در ارتقای خدمات امدادی در محورهای مواصلاتی، افزایش آمادگی در برابر بحرانها و کاهش زمان پاسخگویی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث جادهای دارد.
مشایخی بر لزوم همکاری اداره کل راهداری، حمل و نقل جادهای استان و پیگیری رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان برای تسریع در روال قانونی و دریافت مجوزات پروژه احداث این پایگاه امداد جادهای تاکید کرد.