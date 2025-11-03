پخش زنده
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیطزیست خراسانشمالی گفت: در ذخیرهگاه زیست کُره استان حدود ۳۰۰ گونه گیاهی و ۳۰۰ گونه جانوری در حال زیست است و مساحت آن به حدود ۱۴۴ هکتار میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ روحالله لایق با اشاره به اینکه سیزدهمین ذخیرهگاه زیستکره کشور در استان قرار دارد و نسبت به ذخیرهگاههای دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در سیزدهمین ذخیرهگاه زیستکره حدود ۳۰۰ گونه گیاهی و ۳۰۰ گونه جانوری در حال زیست است و مساحت آن به حدود ۱۴۴ هکتار میرسد.
وی گفت: ذخیرهگاه زیستکره کپه داغ در خراسانشمالی آخرین ذخیرهگاه به ثبت رسیده در ایران است و بعد از آن هنوز ذخیرهگاه دیگری به ثبت نرسیده است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیطزیست خراسانشمالی افزود: اهمیت اصلی این ذخیرهگاه این است که هم مرز میان دو کشور ایران و ترکمنستان قرار دارد و در کشور فقط سه ذخیرهگاه وجود دارند که هم مرز با کشور همسایه است.
وی با بیان اینکه ذخیرهگاههای زیستکره باهدف حفاظت بیشتر از منابع طبیعی ایجاد شدهاند، گفت: منطقه زیستکره کپهداغ شامل منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی و همچنین اثر طبیعی و ملی ارس سرانی و مناطق پیرامونی آن است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی گفت: جنگلهای متراکم اُرس و همچنین گونههای حیوانی همچون پلنگ، قوچ و میش در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، علاوهبرآن کبک دری که گونه کمیابی نیز هست در این منطقه مشاهده میشود.