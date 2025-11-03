برگزاری جلسات «قراری نو آدینه» در مصلای نماز جمعه یاسوج
با هدف برقراری ارتباط نوجوانان و جوانان با نماز جمعه جلسات «قراری نو آدینه» در مصلای یاسوج برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه مرکز استان گفت: طرح پاییزه شهید آلهاشم با هدف جذب نوجوانان و جوانان و ایجاد ارتباط عمیقتر آنان با نماز جمعه، با برگزاری جلسات تحت عنوان «قراری نو آدینه» هر هفته در مصلی یاسوج برگزار میشود. حجت الاسلام احمد صادقی مهر افزود: این طرح با رویکردی تربیتی و فرهنگی به دنبال تربیت نسلی متعهد، مؤمن و خدمتگزار برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. صادقی مهر اضافه کرد: برای راستای تحقق این هدف، نوجوانان و جوانان در طول هفته با شرکت در پویشها و برنامههای مختلفی که از سوی ستاد اعلام میشود، در روز جمعه همزمان با اقامه نماز جمعه مسئولیتهایی را بر عهده میگیرند. وی با بیان اینکه جوانان و نوجوانان شرکت کننده شرکتکنندگان علاوه بر حضور فعال در نماز جمعه، با سازوکار مدیریت، نظم، همکاری جمعی و خدمت داوطلبانه نیز آشنا میشوند، ادامه داد: این مسئولیتها شامل مکبری و موذنی، استقبال و خوشآمدگویی، موکبداری، تولید محتوای رسانهای و فعالیتهای فرهنگی متنوع است و به این ترتیب. معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه یاسوج با اشاره به اینکه اجرای این برنامه، زمینهی شناسایی استعدادهای جوان در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی را فراهم میکند، گفت: هدف اصلی مشارکت جوانان و نوجوانان در طرح پاییزه شهید آلهاشم آن ضمن آشنایی آنان با فضای معنوی و پرشور نماز جمعه، خود را جزئی از بدنه اجرایی ستاد نماز جمعه دانسته و در آینده به عنوان نیروهای مؤثر در ارکان اصلی ستاد نماز جمعه ایفای نقش کنند. حجت الاسلام صادقی مهر تعمیق ارتباط نوجوانان و جوانان با نماز جمعه از از دیگر اهداف اجرای طرح پاییزه شهید «آل هاشم» عنوان کرد و افزود: برای افزایش انگیزه و پویایی در میان نوجوانان، نظام امتیازبندی ویژهای طراحی شده که بر اساس فعالیت هفتگی شرکتکنندگان، امتیازات آنان محاسبه و ارزیابی میشود و در پایان هر فصل، یکی از نوجوانان به عنوان «خادم برگزیدهی نماز جمعه» معرفی و طی مراسمی در مصلی نماز جمعه یاسوج تشویق میشود. معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه یاسوج با بیان اینکه این اقدام علاوه بر ایجاد روحیهی رقابت سالم، باعث تقویت انگیزه، احساس تعلق و مسئولیتپذیری در بین نوجوانان میشود، اضافه کرد: نامگذاری این طرح به نام «شهید آلهاشم» نیز با نگاهی الهامگرفته از شخصیت مردمی و اخلاقی آن شهید گرانقدر صورت گرفته است. حجت الاسلام صادقی مهر با اشاره به نامگذاری این طرح به نام شهید آلهاشم ادامه داد: شهید حجتالاسلام آلهاشم به عنوان امام جمعهای مردمی و نواندیش، الگویی از ارتباط صمیمی با جوانان، حضور در میان مردم و خدمت بیمنت بود و انتخاب نام ایشان بر این طرح، تلاشی است برای زنده نگه داشتن سیره و منش اخلاقی و انقلابی آن عالم وارسته در میان نسل جدید است.