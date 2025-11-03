پخش زنده
سه دانشآموز اصفهانی، در ترکیب نهایی تیم ملی فوتسال دختران دانشآموزی زیر ۱۸ سال قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان با تبریک راهیابی دانشآموزان اصفهانی به ترکیب تیم ملی فوتسال دختران گفت: انتخاب این دانش آموزان شایسته، نشانهرشد چشمگیر ورزش مدارس استان و نتیجه تلاش، پشتکار و حمایت مربیان، مدیران مدارس، دبیران تربیت بدنی و خانوادههاست.
علیرضا عابدی افزود: حضور سه نماینده از اصفهان در ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی، مایه مباهات و انگیزهای ارزشمند برای سایر دانشآموزان است و امیدواریم شاهد درخشش آنان در رقابتهای جهانی مدارس در برزیل باشیم.
در ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی فوتسال دانشآموزی دختران کشور، «مهسا صفری» از دبیرستان نسرین جناب ناحیه ۲، «مائده سیاوشی» از مدرسه گلستانیان ناحیه ۲ و «نرگس ایسپره» از مدرسه حکمت ناحیه ۳ اصفهان به عنوان نمایندگان استان اصفهان حضور دارند.
مسابقات جهانی فوتسال دانشآموزی با حضور تیمهایی از کشورهای مختلف جهان، آبانماه سال جاری به میزبانی کشور برزیل برگزار میشود. تیم ملی کشورمان با هدف کسب جایگاه برتر و نمایش توانمندی ورزش دانشآموزی ایران، عازم این رقابتها می