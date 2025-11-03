پخش زنده
سپاهان با لباس زردرنگ مقابل آخال ترکمنستان به میدان میرود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی فردا مقابل آخال ترکمنستان با لباس زرد رنگ به میدان میرود، لباس دروازهبان سپاهان در این مسابقه خاکستری است.
آخال ترکمنستان نیز در این مسابقه با ترکیب لباس سفید و مشکی به میدان خواهد رفت و لباس دروازهبان این تیم در مسابقه قرمزاست.
دیدار تیمهای فولاد مبارکه سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز سهشنبه ۱۳ آبان ماه در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار خواهد شد.