به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سیروس رضائی گفت: این طرح با هدف ایجاد یک بستر هم‌افزا برای رشد فردی و جمعی دانشجویان راه‌اندازی شده است.

وی گفت: سامانه شهر دانشجو به نشانی studentcity.ir یک الگوی جامع برای دانشجویان کشور است که از سوی جهاددانشگاهی با هدف ساده‌سازی و تسهیل امور دانشجویی و ایجاد بستری برای مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت‌های سازمان دانشجویان طراحی شده است.

وی هدف از این رویداد را ایجاد یک بستر هم‌افزا برای رشد فردی و جمعی دانشجویان، ساده‌سازی و تسهیل امور دانشجویی و ایجاد بستری برای مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت‌های سازمان دانشجویان دانست و افزود: شهر دانشجو یک فضای پویا، خلاق و الهام‌بخش برای دانشجویانی است که می‌خواهند فقط دانشجو نباشند؛ بلکه در ساختن آینده‌ای بهتر برای خود، دانشگاه و جامعه نقش فعالی داشته باشند. این طرح با هدف ایجاد یک بستر هم‌افزا برای رشد فردی و جمعی دانشجویان راه‌اندازی شده است.

رضایی گفت: دانشجویان با مراجعه به این سامانه می‌توانند به طیف وسیعی از خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. این بستر اینترنتی، نقطه آغاز ارتباط مؤثر دانشجویان با سازمان متبوع‌شان است. در این سامانه می‌توانند با توجه به علاقه و مهارت‌های خود در کارگاه‌ها، نشست‌ها، رویداد‌ها و برنامه‌های متنوع شرکت کنند. شرایط عضویت در سامانه «شهر دانشجو» بسیار ساده است؛ به این صورت که افراد تنها باید دانشجو باشند و بدون پرداخت هزینه، عضو شهر دانشجو شوند. اولویت شرکت در برنامه‌های فرهنگی و علمی جهاددانشگاهی مانند اردو، مسابقه، کارگاه و دوره‌های مهارتی با دانشجویان عضو در سامانه است.

رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال‌و‌بختیاری گفت: از دیگر مزایای عضویت در سامانه شهر دانشجو می‌توان به ارائه تخفیفات آموزشی اشاره کرد که مقدار تخفیف بسته به سطح عضویت متفاوت است و اعضای فعال بیشترین تخفیف را دریافت می‌کنند. دانشجویان با ارائه کارت عضویت به مراکز جهاددانشگاهی و پس از اعتبار سنجی، می‌توانند از تخفیف‌های دوره‌های عمومی و تخصصی بهره‌مند شوند، همچنین اعضای عادی و فعال می‌توانند از خدمات مراکز درمانی جهاددانشگاهی با تخفیف استفاده کنند.

رضایی تأکید کرد: شرایط عضویت در سامانه «شهر دانشجو» شامل سه سطح عادی، افتخاری و فعال است که تنها اعضای عادی و فعال در اولویت بررسی برای امریه و کار دانشجویی در جهاددانشگاهی قرار می‌گیرند.