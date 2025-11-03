به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با بیان اینکه ادامه روند ثبت‌نام از متقاضیان فاقد گاز شهری و دریافت سهمیه نفت سفید در روستا‌های زیر پوشش منطقه اهواز (اندیکا، بخش مرکزی و چلو) در حال انجام است، اظهار داشت: طبق هماهنگی با فرمانداری و بخشداری‌های مربوطه، و به منظور خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در طرح توزیع الکترونیکی، ثبت نام از خانوار‌های واقع در مناطق صعب العبور شهرستان مسجدسلیمان (بخش مرکزی و چلو) در حال انجام است.

وی با اشاره به خدمت رسانی مطلوب جهت متقاضیان و عشایر این مناطق به منظور تسهیل دریافت سهمیه نفت سفید خانوار‌ها افزود: نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با حضور در محل‌های مشخص شده در بخش‌ها و روستا‌های ناحیه مسجدسلیمان نسبت به ثبت نام اینترنتی متقاضیان اقدام کردند.