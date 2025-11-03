پویش اهدای خون نذر فاطمی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در گلستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل انتقال خون استان گلستان با اشاره به اهمیت این پویش گفت: بانوان، بهترین الگو و مشوق برای ترویج فرهنگ اهدای خون در خانواده و جامعه هستند و حضور آنان در این حرکت انساندوستانه، نقش مؤثری در تأمین خون سالم و نجات جان بیماران دارد. دکتر فاطمه محمدی افزود: هدف از اجرای پویش «نذر فاطمی»، گسترش فرهنگ نوعدوستی و یادآوری اهمیت اهدای خون بهعنوان نذری معنوی در ایام فاطمیه است. وی از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور در پایگاههای اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند و یاد بانوی ایثار و مهربانی را گرامی بدارند.