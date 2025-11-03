درمانگاه فرهنگیان اسدآباد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها مدتی تعطیل بود و اکنون پس از گذشت چند سال تعطیلی فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، درمانگاه فرهنگیان و دانش آموزان اسدآباد که سال ۱۳۹۸ تاسیس شده بود به دلیل فراهم نبود زیر ساخت‌ها مدتی تعطیل بود و اکنون بعد از چند سال تعطیلی فعالیت خود را آغاز نموده است.

سلیمان نظری دوست فرماندار اسدآباد گفت:این درمانگاه با اعتبار ۳ میلیارد تومان بازگشایی شده و اکنون برای تجهیز و توسعه به ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

فرماندار یادآور شد: اکنون ۵ پزشک در درمانگاه فعالیت دارند و تا چند روزه آینده تعداد بیمه‌های طرف قرارداد نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

نظری دوست افزود: این درمانگاه علاوه بر ارائه خدمت به ۲۰ هزار دانش آموز و ۱۴۰۰ فرهنگی در بخش عموم هم خدمت ارائه می‌دهد.