درمانگاه فرهنگیان اسدآباد به دلیل فراهم نبودن زیر ساختها مدتی تعطیل بود و اکنون پس از گذشت چند سال تعطیلی فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، درمانگاه فرهنگیان و دانش آموزان اسدآباد که سال ۱۳۹۸ تاسیس شده بود به دلیل فراهم نبود زیر ساختها مدتی تعطیل بود و اکنون بعد از چند سال تعطیلی فعالیت خود را آغاز نموده است.
سلیمان نظری دوست فرماندار اسدآباد گفت:این درمانگاه با اعتبار ۳ میلیارد تومان بازگشایی شده و اکنون برای تجهیز و توسعه به ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
فرماندار یادآور شد: اکنون ۵ پزشک در درمانگاه فعالیت دارند و تا چند روزه آینده تعداد بیمههای طرف قرارداد نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
نظری دوست افزود: این درمانگاه علاوه بر ارائه خدمت به ۲۰ هزار دانش آموز و ۱۴۰۰ فرهنگی در بخش عموم هم خدمت ارائه میدهد.