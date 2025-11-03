رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه صندوق فراسرزمینی به زودی تاسیس می‌شود، گفت: با راه‌اندازی این صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در کشور‌های هدف، تولید و مبادلات مالی خود را با سهولت بیشتری انجام دهند و دغدغه‌های ارزی آنها کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اصغر نوراله‌زاده صبح امروز در مراسم جایزه صادرات نانو که در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران این رویداد گفت: از معاونت علمی ریاست‌جمهوری و ستاد برگزاری این رویداد صمیمانه تشکر می‌کنم؛ برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در تقویت ظرفیت صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.

وی با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی کشور، افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور پیشران در توسعه اقتصادی و خلق ارزش نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کنند و محصولات فناورانه این شرکت‌ها به مراتب رشد اقتصادی بیشتری نسبت به محصولات غیر فناورانه ایجاد می‌کنند.

نوراله‌زاده در خصوص حمایت‌های مالی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تجاری‌سازی و صادرات محصولات دانش‌بنیان، توضیح داد: یکی از حوزه‌های هدف‌گذاری‌شده برای صندوق، حمایت از تجاری‌سازی محصولات دانشگاهی و توسعه بازار است. به‌منظور تقویت تولید و صادرات، ما خطوط اعتباری و تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش و همچنین ضمانت‌نامه‌هایی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده‌ایم تا بتوانند در بازار‌های خصوصی نقش‌آفرینی کنند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که شرکت‌ها برای ورود به بازار‌های جدید از محل خطوط اعتباری صندوق استفاده کنند. در بسیاری از نمایشگاه‌ها نیز تا ۷۰ درصد هزینه‌های شرکت‌ها از طریق صندوق‌ها و سازوکار‌های مرتبط قابل پوشش است که این امر حضور شرکت‌ها در بازار‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: یکی دیگر از اولویت‌های ما در دوره فعلی، حمایت از هزینه‌های ارتباط‌سازی شرکت‌ها است؛ به‌ویژه هزینه‌هایی که شرکت‌ها بابت دعوت از طرف‌های خارجی و برگزاری نشست‌های دوطرفه متحمل می‌شوند، بخشی از آن توسط صندوق قابل پرداخت است تا ظرفیت تعاملات بین‌المللی و فرصت‌های صادراتی افزایش یابد.

وی از همکاری با اتاق‌های بازرگانی استان‌ها یاد کرد و گفت: امیدواریم با همکاری اتاق‌های بازرگانی استانی و سایر نهاد‌های مرتبط، زمینه‌ساز رشد تعاملات دوجانبه، افزایش ظرفیت صادراتی و ایجاد شرایط بهتر برای فروش محصولات دانش‌بنیان به بازار‌های خارجی باشیم.

نوراله‌زاده در ادامه به تشریح برنامه‌های حمایتی صندوق در حوزه آموزش، مشاوره و ایجاد زیرساخت‌های مالی برای شرکت‌های صادرات‌محور پرداخت و گفت: یکی از محور‌های مهم فعالیت صندوق، ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است که در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند یا در مسیر بین‌المللی شدن قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر، این خدمات در سایت صندوق نوآوری و شکوفایی در دسترس شرکت‌ها قرار دارد و شرکت‌های علاقه‌مند می‌توانند در دوره‌های آموزشی ویژه صادرات شرکت کنند. بخشی از هزینه‌های مربوط به آموزش و مشاوره نیز از طریق حمایت مالی صندوق پرداخت می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند با آمادگی بیشتر وارد بازار‌های خارجی شوند.

رئیس صندوق نوآوری با اشاره به برنامه‌های جدید این نهاد در زمینه توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تصریح کرد: در هماهنگی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده است تا در آینده نزدیک ظرفیت‌های جدیدی برای حمایت از تولیدات زمینی و مشترک در کشور‌های هدف ایجاد شود. هدف از این اقدام، تسهیل روند صادراتی و افزایش حضور محصولات دانش‌بنیان ایرانی در بازار‌های بین‌المللی است.

نوراله‌زاده گفت : بر اساس این برنامه، صندوق از ایجاد خطوط تولید نهایی شامل بسته‌بندی و برندینگ محصولات در کشور‌های هدف حمایت مالی خواهد کرد تا بتوانیم تولیدات مشترک با برند آن کشور‌ها را شکل دهیم و مسیر صادرات محصولات ایرانی را هموارتر کنیم.

وی همچنین از راه‌اندازی صندوق فرا سرزمینی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این صندوق با هدف تسهیل مبادلات مالی، انتقال ارز و تأمین نیاز‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور‌های هدف تأسیس می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند بدون نگرانی از محدودیت‌های نقل و انتقال مالی، فعالیت صادراتی خود را گسترش دهند.

رئیس صندوق نوآوری تأکید کرد: با راه‌اندازی این صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان خواهند توانست در کشور‌های هدف، تولید و مبادلات مالی خود را با سهولت بیشتری انجام دهند و دغدغه‌های ارزی آنها کاهش یابد. همچنین نهاد مالی مرتبط برای انجام این نقل و انتقالات پولی نیز در ماه‌های آینده تأسیس خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری گسترده میان نهاد‌های مرتبط، گفت: در دوره جدید، با هماهنگی نزدیک میان صندوق نوآوری، معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری نانو، تلاش خواهیم کرد نرخ رشد صادرات محصولات دانش‌بنیان را به سطح بالاتری برسانیم و زمینه تحقق اهداف توسعه صادرات فناورانه را فراهم کنیم.

نوراله‌زاده ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و فعالان حوزه نانو اظهار امیدواری کرد که با هم‌افزایی میان نهاد‌های پشتیبان و شرکت‌های فناور، «صادرات محصولات دانش‌بنیان ایران» در سال‌های آینده جهش قابل‌توجهی را تجربه کند.

دومین دوره «جایزه صادراتی ایران نانو» در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو و نمایشگاه فَرّ ایران با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با از صبح امروز برپا شده است.

برای حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان، امروز از ۱۵ شرکت موفق در عرصه صادرات فناوری نانو نیز تجلیل خواهد شد.

هدف از این تجلیل، تشویق شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو برای توسعه بازارهای بین‌المللی، گسترش ارتباطات علمی و فناوری، معرفی توانمندی‌های علمی و فناورانه ایران در عرصه جهانی و پشتیبانی از تحقق «نقشه ملی توسعه علوم و فناوری نانو» است.

نخستین دوره این جایزه آبان‌ ۱۴۰۳ هم‌زمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی فناوری نانو برگزار شد و طی آن از ۷ شرکت پیشرو در حوزه صادرات محصولات نانویی تجلیل شد.