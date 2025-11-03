به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میترا لبافی سردبیر کتاب خبرگزاری با حضور در برنامه سلام خبرنگار به تشریح این برنامه‌ها و دیگر برنامه‌های حوزه کتاب پرداخت.

***

بنابر اعلام معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیران ستاد برگزاری هفته کتاب استان‌ها انتخاب شدند.

بهره گیری از ظرفیت صاحب نظران، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله محور‌هایی است که در حکم انتصاب این افراد آمده است.

***

خبر دیگر به ثبت نام بایزید بسطامی و علامه طباطبایی؛ دو چهره شاخص عرفان و فلسفه ایران در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو اختصاص داشت.

بر اساس مصوبه یونسکو، هزار و صد و پنجاهمین سالگرد وفات بایزید بسطامی، به‌عنوان معلم عرفان اسلامی، با حمایت ارمنستان، تاجیکستان و ترکیه، و نیز صدمین سالگرد زندگی فعال علامه طباطبایی (با تأکید بر اثر ماندگار او، اصول فلسفه و روش رئالیسم) با حمایت جمهوری آذربایجان، عراق و پاکستان تصویب شد.

***

یک خبر هم این هفته درباره تجدید چاپ کتاب قصه‌های مجید اعلام شد.

«قصه‌های مجید» که یکی از شاخص‌ترین و محبوب‌ترین داستان‌های فارسی برای کودکان و نوجوانان است و همچنان جایگاه مهم و تأثیرگذاری در ادبیات ایران دارد، این هفته به چاپ چهلم رسید.

هوشنگ مرادی کرمانی در نوشتن این کتاب موفق شده است دنیای کودکی را با تمام شادی‌ها، چالش‌ها و روابط انسانی آن به زیبایی تصویر کند، این کتاب با استقبال گسترده نسل‌های مختلف رو‌به‌رو شده است.

چاپ چهلم این کتاب آبان سال جاری را انتشارات معین در ۶۸۰ صفحه و با قیمت ۸۷۰ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.

***

این هفته در حوزه دفاع مقدس، یک نشست خبری هم برگزار شد با موضوع خاطره نگاری آزادگان.

عنوان این نشست، «بایسته‌ها و نبایسته‌های خاطره نگاری آزادگان» بود که در سالن جلسات امام خمینی ره، در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد و فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با خاطره نگاری بررسی شد.

***

یکی دیگر از خبر‌هایی که این هفته در حوزه چاپ کتاب داشتیم، تجدید چاپ کتابی بود با عنوان «خط مقدم»؛ روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محور زندگی شهید حسن طهرانی مقدم که همزمان با سالروز تولد این شهید بود. این کتاب به چاپ بیست و دوم رسیده و روایتی از تلاش‌های بی وقفه افرادی هست که زمینه ساز تشکیل یگان موشکی ایران شدند.

برای نگارش این کتاب، بیش از ۵۰ مصاحبه عمیق انجام شده و در مواردی برای رفع ابهامات و تناقضات، برخی مصاحبه‌ها تا ۲۰ بار تکرار شده. این اثر در هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفته.

***

یک خبر هم داریم از برگزاری یک آیین بزرگداشت/ بزرگداشت چهره ماندگار اندیشه مقاومت، استاد شمس‌الدین رحمانی در باغ کتاب که فردا برگزار می‌شود.

استاد شمس‌الدین رحمانی، متولد ۱۳۲۴ در تهران، از چهره‌های پیشگام در عرصه پژوهش‌های مربوط به فلسطین و صهیونیسم‌شناسی در ایران است. او پس از سال‌ها فعالیت فرهنگی و پژوهشی در حوزه اندیشه مقاومت، با نگارش آثاری، چون فرهنگ و زبان، لولای سه قاره، نظم نوین جهانی، جنایات جهانی، ماهیت سازمان ملل، خفاش و شب و پانصد و پنجاه و پنج سهمی مهم در تبیین و گسترش گفتمان بیداری و آگاهی نسبت به نظام سلطه و مسئله فلسطین داشته است.

***

یک کتاب دیگر که در این هفته به چاپ رسیده، «سه مبارز در خط آتش» اثر مصطفی رضایی از انتشارات حماسه یاران، است. این کتاب، رمانی مصور از زندگی سه نوجوان مبارز است که در سال‌های دفاع مقدس، با وجود سن کم، با انگیزه و اراده‌ای مثال‌زدنی راهی جبهه شدند و سرانجام در مسیر آرمان خود به شهادت رسیدند.

روایت کتاب با معرفی این سه نوجوان آغاز می‌شود؛ نوجوانانی ۱۴ تا ۱۵ ساله که آرزوی حضور در جبهه و دفاع از کشور را در سر داشتند. نویسنده در قالب روایتی، مسیر تصمیم، تلاش و حضور آنان را بازگو می‌کند.

***

این هفته یک اظهار نظر هم در رسانه‌های تخصصی حوزه کتاب از دبیر علمی بیست وسومین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس منتشر شده که گفته با گذشت بیش از دو دهه از برگزاری، این رویداد فرهنگی همچنان در فهرست رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی ثبت نشده است.

محمدجواد کاموربخشایش اعلام کرده جایزه کتاب سال دفاع مقدس یکی از باسابقه‌ترین رویداد‌های فرهنگی کشور به شمار می‌رود که امسال بیست‌وسومین دوره آن برگزار می‌شود.

این جشنواره حدود سه دهه پیش طراحی شد و با وجود وقفه‌های مقطعی، تاکنون تداوم یافته است.

او گفته هدف اصلی این جشنواره صرفاً انتخاب و معرفی آثار برگزیده در حوزه دفاع مقدس نیست، بلکه رصد و ارزیابی وضعیت تولیدات این حوزه در ابعاد مختلف محتوایی، پژوهشی و مخاطب‌شناسی نیز در دستور کار قرار دارد.

جایزه کتاب سال دفاع مقدس علاوه بر شناسایی آثار شاخص، مأموریت جریان‌سازی فرهنگی و وضعیت‌سنجی را نیز دنبال می‌کند.