هیئت عالیرتبه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی دریانوردی پاکستان وارد کراچی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت عالیرتبه نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی دریانوردی پاکستان موسوم به «پایمک ۲۰۲۵» و دیدار با مقامات نظامی این کشور، وارد «کراچی» شد.
اعضای هیئت نظامی ایران به ریاست ناخدا «داریوش اسکندری» صبح امروز در بدو ورود به پاکستان در فرودگاه بین المللی محمدعلی جناح از سوی مسئولان پاکستانی و همچنین سرهنگ «محمد محسن شهابی» وابسته نظامی ایران در پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند.
هیئت اعزامی ستادکل نیروهای مسلح قرار است امروز در دومین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی دریانوردی PIMEC ۲۰۲۵ شرکت کند.
پاویون جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در بزرگترین نمایشگاه بینالمللی دریانوردی پاکستان با هدف نمایش دستاوردهای نظامی کشورمان شامل صنایع بومی در حوزه دفاعی و دریایی برپا میشود.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که بزرگترین رویداد مرتبط با حوزه دریایی پاکستان محسوب میشود با حضور فرمانده نیروی دریایی این کشور و نمایندگانی از ۴۴ کشور جهان برگزار و ۲۸ غرفه خارجی و ۱۵۰ غرفه داخلی در نمایشگاه کراچی برپا خواهد شد.
تعداد زیادی از تولیدکنندگان تجهیزات نظامی از پاکستان و برخی کشورهای خارجی آخرین دستاوردهای فناوریهای نوین پیشرفته خود را به نمایش خواهند گذاشت.
نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد: نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دریانوردی به عنوان بستری برای بخشهای دولتی و خصوصی برای نمایش محصولات، ایجاد روابط تجاری و برجسته کردن فرصتها در حوزههای مختلف دریایی عمل میکند.
این نمایشگاه ذینفعان داخلی و بینالمللی، از جمله رهبران صنعت، سیاستگذاران، محققان و سرمایهگذاران را گرد هم میآورد.
دریاسالار «محمد فیصل عباسی» فرمانده منطقه کراچی نیروی دریایی پاکستان روز گذشته طی نشست خبری اعلام کرد: همزمان با برگزارش این نمایشگاه، کنفرانس بینالمللی دریایی دو روزه نیز در همان محل برگزار خواهد شد که متخصصان بینالمللی، سیاستگذاران، دانشگاهیان و رهبران صنعت را برای بحث در مورد موضوع امسال، «بهرهگیری از پتانسیل اقتصاد آبی برای توسعه پایدار» گرد هم میآورد.