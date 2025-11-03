سردار رحیم نوعی‌اقدم اظهار کرد: رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به معنای واقعی به قدرت و صلابت نیرو‌های مسلح کشورمان و بصیرت و پایمردی مردم پی برد و به همین خاطر دست به دامن کشور‌های مختلف شد تا آتش‌بسی اعلام شود.

وی افزود: اگر جنگ ۱۲ روزه چند روز به طول می‌انجامید، رزمندگان دلاور اسلام رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان می‌کردند ولی آنها شانس آوردند که با میانجگری برخی کشور‌ها آتش‌بس برقرار شد.

فرمانده جبهه مقاومت تصریح کرد: نیرو‌های مسلح ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه موشک‌های ۲۰ سال پیش را به کار گرفتند ولی اگر بخواهد دشمن دست از پا خطا کند، این بار موشک‌های نسل جدید به میدان می‌آید و آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه به جهنم حقیقی تبدیل خواهند کرد.

نوعی‌اقدم گفت: جمهوری اسلامی ایران، کشور صلح‌طلب و مقید به حفظ اصول احترام متقابل است ولی اگر دشمنان متخاصم بخواهند کشور ما را بار دیگر در صحنه جنگ بیازمایند، با تلفات سنگینی روبه‌رو خواهند شد و به هیچ وجه این بار دشمن از دست ما امکان فرار نخواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما سرمایه پیروزی‌ها و نصرت الهی را امروز به برکت حضور مردم در صحنه و ولایتمداری آنها شاهد هستیم و باید جناح‌های سیاسی با کنار گذاشتن دعوا‌های بی‌سرانجام، به وحدت و همگرایی بیشتر کمک کنند.

فرمانده جبهه مقاومت اضافه کرد: همان طوری که مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند، وحدت و انسجام تنها مربوط به دوران جنگ نیست بلکه در دوران صلح نیز باید وحدت و همگرایی در کشور حاکم شود تا دشمن با سوءاستفاده از فضای ایجاد شده، به دنبال رخنه در ارکان نظام و کشور نباشند.

نوعی‌اقدم بیان کرد: باید مراقب باشیم چرا که دشمنان امروز در کمین نشسته‌اند تا به هر وسیله‌ای متوسل شده و در جنگ سایبری و نرم ضربه مهلک خود را به این نظام وارد کنند، اما آگاهی و بصیرت ما زمینه دفع این توطئه‌ها را فراهم می‌آورد.

وی به راهپیمایی ۱۳ آبان نمایش اقتدار ملی در برابر یاوه‌گویی‌های ترامپ و نتانیاهو اشاره کرد و یادآور شد: دشمن مغلوب این میدان است و در این شکست آنها باید بیش از گذشته بر صلابت و حفظ هیمنه نظام اسلامی تاکید داشته باشیم.

فرمانده جبهه مقاومت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای والامقام دانش‌آموز را گرامی داشت و ادامه داد: شهدا و خون پاک آنها صیانت‌کننده این انقلاب و دستاورد‌های آن هستند.

در این مراسم مداحی و مرثیه‌سرایی شده و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز گرامی داشته شد.