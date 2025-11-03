پخش زنده
سطح زیر کشت محصول زعفران در چهارمحال و بختیاری به ۳٠٠ هکتار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه سطح زیر کشت زعفران در استان تقریباً ۳۰۰ هکتار است، گفت: به طور میانگین حدود پنج کیلوگرم در هکتار برداشت زعفران صورت میگیرد و پیشبینی برداشت حدود ۱/۵ تن از این سطح است.
ابراهیم شیرانی افزود: از نظر کیفیت و بازارپسندی، محصول زعفران استان مطلوب است، برخی از استانها زعفران این استان را به صورت فلهای خریداری و پس از بستهبندی با برند خود صادر میکنند.
مدیر صنایع غذایی و تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: در استان، چهار واحد تولیدی فرآوری و بستهبندی گیاهان دارویی فعال وجود دارد که سالانه حدود ۲هزار و ۳۰۰ تن انواع گیاهان دارویی و زعفران را فرآوری و بستهبندی میکنند و ۶۳ نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.
خالد طاهری، با اشاره به اینکه سطح زیرکشت گیاهان دارویی در استان هزار و ۸۰۰ هکتار است که سالانه حدود ۳هزار تن گیاه دارویی تولید میشود، بیان کرد: از این میزان، ۳۰۰ هکتار زیرکشت زعفران قرار دارد و سالانه ۱۵۰۰ کیلوگرم زعفران در استان تولید میشود.
طاهری گفت: همچنین ۶ فقره جواز تأسیس برای واحدهای فرآوری و بستهبندی گیاهان دارویی صادر شده که برای تکمیل این طرحها، نیاز به دریافت تسهیلات بانکی است.