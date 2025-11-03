پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان یزد ، نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان رهبری و استاندار یزد در پیامی مشترک از مردم برای حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان دعوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار یزد و نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان رهبری، در پیامی مشترک ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، عموم مردم مؤمن و انقلابی دارالعباده یزد را به حضور وحدتبخش و حماسی در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز فراخواندند.
در این پیام آمده؛
مردم شریف، بصیر و انقلابی دارالعباده استان یزد
سلام علیکم؛
تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مملو از روزهای درخشانی است که هر یک همچون ستارهای بر تارک این سرزمین میدرخشد. یوم الله سیزدهم آبان، بیشک یکی از برجستهترین این ایام الله و نقطهی عطفی ماندگار در تاریخ مبارزات ملت بزرگ ایران علیه سلطه و استکبار جهانی است. این روز بزرگ که به شایستگی «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نام گرفته است، سه واقعه تاریخساز را در حافظه خود ثبت کرده است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار وحشیانه دانشآموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸.
نامگذاری این روز به عنوان «روز دانشآموز»، یادآور خونهای پاکی است که در چنین روزی در سال ۱۳۵۷ بر سنگفرش دانشگاه تهران ریخته شد و سندی گویا از پیشگامی این نسل مؤمن در مسیر مبارزه و جهاد گردید. این روز، فرصتی مغتنم برای تکریم جایگاه رفیع دانشآموزان، این قشر آگاه، حقیقتجو و سرشار از صفا و امید است. دانشآموزان عزیز ما، بهعنوان آیندهسازان ایران اسلامی و افسران جوان جبهه علم و فرهنگ، نقشی بیبدیل در تحقق آرمانهای «گام دوم انقلاب» و پیشرفت همهجانبه کشور در عرصههای معنوی و مادی ایفا میکنند و حضور پرنشاط آنان در صحنههای انقلاب، ادامه همان راهی است که شهدای دانشآموز با نثار جان خود آن را روشن ساختند.
هر یک از رخدادهای سیزده آبان، نمادی از روحیه ظلمستیزی، بصیرت عمیق و ایستادگی ملتی است که با تکیه بر ایمان الهی و رهبری حکیمانه امام راحل (ره)، مسیر عزت و استقلال را برگزید و فریاد «هیهات منا الذله» را در برابر دنیای استکبار طنینانداز کرد. ۱۳ آبان، روز تجلی وحدت نسل جوان، دانشآموزان و دانشجویان با آرمانهای والای انقلاب و روز اثبات این حقیقت است که جوانان مؤمن و انقلابی این مرز و بوم، همواره پیشگامان مقابله با توطئههای دشمنان بودهاند.
امروز و در هنگامه حساسی که نظام سلطه و در رأس آن آمریکای جنایتکار، با تمام توان در پی تضعیف جبهه مقاومت و به چالش کشیدن ارزشهای اسلامی و انسانی برآمده و رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت همهجانبه آنان، آشکارا دست به جنایات جنگی و نسلکشی مردم مظلوم و بیدفاع غزه میزند، اهمیت زنده نگه داشتن پیام ۱۳ آبان بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود. فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل امروز، فریاد حمایت از ملت مظلوم فلسطین و اعلام برائت از تمامی جنایتکاران تاریخ است.
در همین راستا، اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای دانشآموز، از عموم مردم ولایتمدار، مؤمن و همیشه در صحنه استان یزد، از هر قشر و صنفی، بهویژه جوانان، دانشآموزان و دانشجویان عزیز دعوت مینماییم تا با حضور پرشور، آگاهانه و حماسی خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، بار دیگر با آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام تجدید میثاق نموده و ضمن لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی)، وحدت، انسجام و اقتدار ملی ایرانیان را به نمایش گذارند.
حضور دشمنشکن شما مردم غیور دارالعباده، پیام روشنی از استواری و مقاومت ملت ایران به جهانیان مخابره خواهد کرد و ضمن حمایت قاطع از مردم ستمدیده غزه، موجب یأس و ناامیدی دشمنان قسمخورده این نظام مقدس خواهد شد.
امید است به فضل الهی، این حضور حماسی، زمینهساز تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج) و استحکام هرچه بیشتر پایههای نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
پیام فرمانده سپاه الغدیر به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان
فرمانده سپاه الغدیراستان یزد هم در پیامی از مردم برای حضور حماسی در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد.
در پیام سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی آمده؛
بسم الله الرحمن الرحیم
۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نماد ارادهی ملتی مؤمن و انقلابی است که با تکیه بر ایمان راسخ و گامی بلند، تحقق اندیشهی رهاییبخش و استکبار ستیز حضرت امام خمینی (رضوانالله تعالی علیه) را شتاب بخشید.
در این روز تاریخی، ملت ایران با بصیرت و شجاعت، هیمنهی پوشالی سردمداران سلطهگر را در هم شکست، توطئههای آنان را نقش بر آب نمود و بار دیگر شیرینی پیروزی حق بر باطل را به کام آزاداندیشان خداجو چشاند. شکست مفتضحانهی متجاوزین در صحرای طبس و جریان جنگ ۱۲ روزه یادآور هجمهی ابابیل بر سپاه ابرهه، طنین رسوایی استکبار را در جهان طنینانداز ساخت.
امروز، همچنان با هدایتهای حکیمانهی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و ایستادگی ملت فهیم و انقلابی ایران، جریان مقاومت مقتدرانهتر از همیشه در برابر سلطهی استکبار ایستاده و هراسزدایی از شیطان بزرگ را به منصهی ظهور رسانده است.
اینجانب با درود به روح بلند امام راحل (رضوانالله تعالی علیه) و شهدای دانشآموز، یومالله سیزدهم آبان را به مردم شهید پرور و انقلابی استان یزد تبریک عرض مینمایم و از مردم ولایت مدار و بصیر استان برای شرکت در راهپیمایی دشمن شکن ۱۳ آبان دعوت بعمل میآورم تا با حضور خود؛ برگ زرین دیگری را در دفاع از انقلاب و آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ثبت نمایند و موجبات نا امیدی هر چه بیشتر استکبار جهانی در تعدی مجدد به میهن عزیزمان شوند.